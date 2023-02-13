Kredi
13 Şubat 2023 - 22:15

Garanti Bankası borçları silip süpüren ödemeyi duyurdu! Bu miktar hemen hesaplara aktarılıyor!

Birçok vatandaş borçlarını tamamen temizleme amacıyla bankaların kredi fırsatlarını araştırıyor. Peki Garanti Bankası'ndan borç silme kredisi nasıl alınır? Şartları nedir? Tüm detaylar haberimizde.

Kredi
13 Şubat 2023 - 22:15
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Garanti Bankası borçları silip süpüren ödemeyi duyurdu! Bu miktar hemen hesaplara aktarılıyor!
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Birçok banka nakit ihtiyacı olan ve başka bankalardaki kredi ve kredi kartı borcunu kapatmak isteyen müşterilerine uygun faizli ve ödeme planlı kredi imkanını sunmaya devam ediyor. Peki Garanti Bankası borç kapatma kredisini kimler alabilir? Şartları nedir? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GARANTİ BANKASI BORÇ SİLME KREDİSİ

Garanti Bankası borçlarını tamamen kapatmak ve tek elde toplamak isteyen müşterileri için kredi kampanyasına devam ediyor. Kredi için başvuru yapan müşterilerin kredileri kısa süre içinde cevaplanıyor ve dakikalar içinde ödemeleri hesaplarına geçiyor. Kredi kampanyası ile ilgili başvurular internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. 



Garanti Bankası Borç Kapatma Kredisi

Aynı zamanda başvurular en yakın şubeye şahsen giderek gerçekleştirilebiliyor. Başvuru yapacak vatandaşın yanında kimliğini götürmesi gerekiyor. Borç kapatma kredisine başvuru yapmak isteyen vatandaşların sigortalı olarak çalışması ya da emekli olması gerekiyor. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşların başvurduğu kredi sonucu kısa süre içinde taraflara bildirildikten sonra dakikalar içinde de kredi ödemeleri hesaplara yatıyor. İhtiyaç kredisi banka üzerinden yapılan işlemlerde daha kısa sürede halledilebiliyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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