Garanti Bankası durdu durdu kampanyanın kralını yaptı! Başvuranlar 5 değil 10 değil 18.000 TL para alacak: Emekliler, son tarih o gün!

Garanti Bankası, emeklilere özel kampanyasını duyurdu. Emeklileri sevindiren kampanyanın detaylarını veren Garanti, 31 Mart tarihine kadar başvuran emeklilere18 bin 500 TL nakit desteği sağlayacak. İşte detaylar...
18 BİN 500 ANINDA HESAPLARA YATIRILACAK
EYT yasasıyla emekli olanlar için başlatılan kredi kampanyasında prim borcu olan EYT'lilerin, %1,69 faiz oranıyla kullanabilecekleri krediyle birlikte emekli olabilecekler. Garanti Bankası'nın başlattığı 'EYT Prim Borcu Kredisi" fırsatından yararlanmak isteyen kişiler, başvuru yapılması halinde 18 bin 500 TL nakit para hesaplarına yatırılacak.
KAMPANYA DETAYLARI
Garanti Bankası'nın emeklilere yönelik başlattığı kampanya çerçevesinde emekli maaşı alan kişilere özel promosyon fırsatı da sunmakta. 3 bin 500 TL maaş alan emeklilere 4 bin 500, 3 bin 500 ile 7 bin 500 TL'ye 5 bin 250 TL, 7 bin 500 ile 10 bin TL'ye 6 bin 750 ve 10 bin üzeri maaş alan emeklilere ise 7 bin 500 TL promosyon sağlanıyor. Emekli olabilmek için prim borcu bulunan kişilerin yararlanacağı kampanyaya 31 Mart'a kadar başvuru yapabilmektesiniz.