Garanti Bankası emekli promosyonunda şov yaptı! 9 bin TL ila 20.000 arası para ödenecek: Dudak uçuklatan promosyon için kapıda kuyruk var!

GARANTİ BANKASINDAN EMEKLİYE KIYAK PROMOSYON!
Garanti Bankası emekli promosyonlarını arttırdığını duyurdu. Son olarak Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşlarında ciddi bir artış yapmıştı. Emekli maaşlarının artmasının ardından promosyon ücretleri de bir bir arttı. Garanti bankasının emekliye vereceği emekli promosyonu ise şok ettirdi. Emekli promosyonu almak isteyen emekliler ya mevcut maaş bankalarından ya da farklı bir bankaya geçerek emekli promosyonu hak ediyorlar. Emeklilere maddi anlamda rahatlık sağlayacak emekli promosyonları ile ilgili olarak Garanti Bankası ciddi bir adım attı ve buna göre emekli promosyonları güncellendi.
Emeklilik promosyonu, maaşı o banka üzerinden alan emeklilere sunulan bir ayrıcalıktır. Emekli maaşı ne kadar yüksekse alınan promosyon da ona göre değişiklik gösterir. Emeklilere özel olarak promosyonun yanı sora bankalar müşterilerini ellerinde tutmak için bazı özel teklifler de de bulunuyor. Bunlardan biri emekliye özel sunulan özel faiz oranları, bir diğeri ise emekliye özel olarak verilen kredi ve mevduat faiz oranları, ya da kredi ayrıcalıkları olarak sıralanıyor. Nisan ayından itibaren de emeli promosyonlarına güncelleme geldi. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından Garanti bankası rekabeti kızıştıracak bir teklif ile geldi.