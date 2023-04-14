Finans
14 Nisan 2023 - 10:00

Garanti Bankası emekli promosyonunda şov yaptı! 9 bin TL ila 20.000 arası para ödenecek: Dudak uçuklatan promosyon için kapıda kuyruk var!

Emekli promosyon ücretlerinde güncellemeye giden Garanti BBVA Bankası emeklileri bayram ettirecek....

Finans
14 Nisan 2023 - 10:00
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Garanti Bankası emekli promosyonunda şov yaptı! 9 bin TL ila 20.000 arası para ödenecek: Dudak uçuklatan promosyon için kapıda kuyruk var!
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GARANTİ BANKASINDAN EMEKLİYE KIYAK PROMOSYON!



 Garanti Bankası emekli promosyonlarını arttırdığını duyurdu. Son olarak Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşlarında ciddi bir artış yapmıştı. Emekli maaşlarının artmasının ardından promosyon ücretleri de bir bir arttı. Garanti bankasının emekliye vereceği emekli promosyonu ise şok ettirdi. Emekli promosyonu almak isteyen emekliler ya mevcut maaş bankalarından ya da farklı bir bankaya geçerek emekli promosyonu hak ediyorlar. Emeklilere maddi anlamda rahatlık sağlayacak emekli promosyonları ile ilgili olarak Garanti Bankası ciddi bir adım attı ve buna göre emekli promosyonları güncellendi.

kredi



Emeklilik promosyonu, maaşı o banka üzerinden alan emeklilere sunulan bir ayrıcalıktır. Emekli maaşı ne kadar yüksekse alınan promosyon da ona göre değişiklik gösterir. Emeklilere özel olarak promosyonun yanı sora bankalar müşterilerini ellerinde tutmak için bazı özel teklifler de de bulunuyor. Bunlardan biri emekliye özel sunulan özel faiz oranları, bir diğeri ise emekliye özel olarak verilen kredi ve mevduat faiz oranları, ya da kredi ayrıcalıkları olarak sıralanıyor. Nisan ayından itibaren de emeli promosyonlarına güncelleme geldi. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından Garanti bankası rekabeti kızıştıracak bir teklif ile geldi.

İŞTE GARANTİ BANKASININ SUNDUĞU O TEKLİF

Herkesin dikkatini çekecek bir promosyon teklifi ile gelen Garanti Bankası müşterilerine özel bir çok avantaj sağlayacak. Emekliler havale ve ETF de hasta içi 08.30 ve 16.00 saatleri arasında ücretsiz havale ve EFT yapabilecekler. Ayrıca 7 bin 500 lira nakit maaş promosyonu da kazanabilirsiniz. Emekli maaşını 3 yıllığını Garanti bankasından alacak olan kredi kartı sahibi emeklilere 500 liralık harcamaya tam 1000 lira bonus verilecek. Böylece Garanti Bankası emekli promosyonu olarak 9 bin lira vereceğini de taahhüt etmiş oluyor. Emeklilere özel ATM menü ayrıcalığı da sunan banka üst para çekme limitini 20 bin lira ya çekti. SGK emeklilerine özel vadeli mevduat ve kredi fırsatı da çok cazip kampanyalar arasında yer alıyor. Emeklilere özel %1,94'ten başlayan faiz oranıyla kredi imkânı bulunuyor. Böylece Garanti bankası bankacılık sektörün deki farkını ortaya koyuyor. Emekliler başka bankalarda olan emekli maaşlarını Garanti BBVA Bankası na taşıyarak bu ayrıcalıklardan kolayca yararlanabilirler. Konu ile ilgili olarak daha detaylı bilgi almak ve müşteri temsilcisiyle portföyünüz hakkında görüşmek için en yakın Garanti BBVA Bankası ya da Garanti Bankası telefon bankacılığı ile iletişime geçerek detaylı bilgi edinebilirsiniz.

EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
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