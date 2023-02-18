Garanti Bankası emekliye kasayı açtı! Sabah 09.00'dan itiabren ödenecek: Başvurmadan geçmeyin!

Emekli vatandaşlar internet üzerinden merakla promosyon ödemelerinin ne kadar olacağını araştırıyor. Emekli promosyon ödemeleri EYT yasası ile birlikte hız kazanmışken bankalar da peş peşe promosyon tutarlarını açıklıyor. Peki Garanti BBVA promosyonu ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYON GÜNCELLEMESİBirçok banka emekli vatandaşlar için düzenledikleri promosyon kampanyalarında yeni tutarları duyurmaya başladı. Emekli vatandaşların yüzünü güldürecek bir haber de Garanti BBVA'dan geldi. Yeni yapılan güncellemeye göre Garanti BBVA emekli promosyon ödemeleri şu şekilde; 3 bin 500 TL altında emekli maaşı alan vatandaşlar 3 bin 600 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 4 bin 200 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 5 bin 400 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşlar 6 bin TL promosyon ödemesinden faydalanacak.
SSK ve Bağ Kur emeklisi vatandaşlar için düzenlenen promosyon kampanyası için son başvuru tarihi 28 Şubat olarak belirlendi. Emekli vatandaşların promosyon ödemelerinden faydalanabilmesi için bu tarihe kadar mobil uygulama üzerinden ya da en yakın şubeye giderek başvurularını oluşturması gerekiyor. Aynı zamanda maaş taşıma işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden de yapılabiliyor. Garanti Bankası emekli promosyonundan faydalanabilmek için tek şart emekli vatandaşın maaşını bankaya taşıması. Bunun dışında müşterilere ek bir şart sunulmuyor. Aynı zamanda kredi kartı kullanan emekli vatandaşlar için 1000 TL'ye varan ek bonus imkanı da sunulurken emekli promosyon kampanyasından faydalanan müşterilere EFT ve havale ücretleri ücretsiz olarak sunuluyor.