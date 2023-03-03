Garanti Bankası kesenin ağzını açtı! Bol bol para dağıtıyor! Hemen ister mobilden ister uygulamadan başvurun... İşlem yapana düşük faizlerle kredi verilecek

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar internet üzerinden bankaların kredi kampanyalarını araştırmaya devam ediyor. Peki Garanti Bankası kredi şartları nedir? Kimler başvuru yapabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
GARANTİ BANKASI KREDİ KAMPANYASIBankaların nakit ihtiyacı olan vatandaşların sıkıntılarını gidermek için düzenledikleri kampanya yarışı devam ederken bir haber de Garanti Bankası'ndan geldi. Garanti Bankası tarafından yapılan kredi kampanyasından faydalanabilmek için banka müşterisi olmak ve bankada aktif hesabın bulunması gerekiyor.
Başvuru için şubelere gidilebileceği gibi internet üzerinden de başvuru yapılabilecek. Vatandaşlar 50 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisine başvuru yapabilecek ve müşterilerden gelir belgesi talep edilmeyecek. Başvurular Garanti Bankası mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Gelir belgesi talep edilmeyen kredi kampanyası kapsamında müşterinin kimliği ile başvuru yapması yeterli oluyor. Başvurunun olumlu olması için kişinin kredi notunun yüksek olması yeterli oluyor.