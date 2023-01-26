Garanti Bankası müşteri patlaması yaşayacak! Bunu yapanlar 10.000 TL'yi tek kuruş faiz ödemeden cebine koyacak!

Garanti Bankası müşterilerine 10.000 TL ödeme yapacak!
HANGİ MÜŞTERİLER BU ÖDEMEDEN FAYDALANACAK?
Müşteriler oturdukları yerden 10.000 TL alabilecek! Kolayca 10.000 TL almak için son günler yaklaşıyor. Peki tüketiciler 10.000 TL'lik nakit avansı nasıl alabiliyor! Tüm detaylar haberimizde...
NAKİT AVANSA SIFIR FAİZ! GARANTİ BANKASINDAN DEV TEKLİF!
Acil nakite ihtiyacınız varsa Garanti Bankası'nın sunduğu teklifi değerlendirmelisiniz. Garanti mobil uygulaması üzerinde anında onay ile nakit avansınız hesaba yatırılır. Bankaların Nakit Avans
çözümleri uzun süredir olsa da Garanti Bankası'nın sunduğu 31 Ocak 2023 tarihine kadar sıfır faiz ile nakit avans hizmeti müşterilerin ilgisini çekti. Garanti mobil uygulamasına giriş yapıp "Müşteri Olmak İstiyorum" seçeneğini seçerek bu fırsatı değerlendirebilirsiniz.
YÜZDE SIFIR İMKANINDAN FAYDALANMANIN ŞARTLARI NELERDİR?
Yüzde sıfır imkanından faydalanmanız için Garanti Bankası'nın dijital veya fiziksel kanalları aracılığı ile müşterisi olmanız gerekiyor. Sonrasında kredi
kartı başvurunuzu yaparak Garanti Bankası'nın sunduğu 10.000 TL 0 faizli nakit avans imkanından faydalanabilirsiniz.
TAKSİT İMKANI DA SUNULUYOR!
31 Ocak'a kadar yapılan başvurularda sıfır faizli nakit avans çözümüne karşın 6 ay 0 faiz ile kullanım yapabilirsiniz. Tüketiciler bu kampanya ile akın akın Garanti mobil uygulaması üzerinden başvurularını yapmaya başladı.
YENİ MÜŞTERİLERE BONUSTA VAR!
Garanti Bankası'na yeni katılan müşteriler için ilk ay harcamak koşulu ile 1.000 TL bonus tanımlanacak.
NAKİT AVANS NEDİR?
Nakit avans, kredi kartınıza bağlı olarak tanımlanıyor ve ATM'ler üzerinden kredi kartınızı kullanarak çekebiliyorsunuz. Nakit ihtiyacınız ne zaman ortaya çıkarsa, dilediğiniz saatte kartınızın bağlı olduğu bankaya ait en yakın ATM'ye giderek nakit avansınızı çekebilirsiniz.