Garanti Bankası müşterileri elini çabuk tutsun! Büyük kampanya yarın bitiyor: Yarından sonra indirim yapılmayacak!

Garanti BBVA tarafından yapılan açıklamada, bankanın müşterilerine özel olarak düzenlediği doğalgaz faturası kampanyası hakkında bilgi verildi. Banka, kampanyayı günler öncesinden duyurarak müşterilerinin fırsattan yararlanmasını sağlamıştı. Kampanya 15 Mart - 15 Nisan 2023 tarihleri arasında geçerli. Ayrıntılar haberimizde... Garanti BBVA'nın doğalgaz faturası kampanyası, Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden katılım sağlayan müşterilerin ilk ve tek doğalgaz faturasının %20'sini, en fazla 300 TL geri almasına olanak tanıyor. Banka yetkilileri, kampanyanın sona ereceği yarın tarihinden önce müşterilerin bu fırsatı kaçırmamasını öneriyor. Bu kampanya sayesinde müşteriler, ciddi bir tasarruf yapma fırsatı yakalayabilirler.
KAMPANYANIN AYRINTILARI
Garanti BBVA, müşterilerine doğalgaz faturası ödemelerinde avantajlı bir kampanya sunuyor. Kampanyaya katılmak için Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirerek "Müşteri Olmak İstiyorum" adımından ilerlemek gerekiyor. Kampanya kapsamında, vadesiz hesap ya da kredi
kartlarından biriyle 15 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılan doğalgaz faturası ödemelerinde, ilk fatura tutarının yüzde 20'si kadar ödül kazanma fırsatı sunuluyor. Ödül tutarı, ödeme yöntemine göre vadesiz TL hesaplarına ya da Garanti BBVA kredi kartlarına geri yatırılıyor. Kampanya şartlarına göre, sadece ilk ve tek doğalgaz faturası için ödeme yapılması ve son başvuru tarihinin 15 Nisan 2023 olduğu belirtiliyor. Kampanya koşulları ve detayları, Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden görüntülenebilir. KAMPANYAYA NASIL KATILIM SAĞLANIR?
Garanti BBVA, doğalgaz faturası ödemeleri için bir kampanya düzenlemektedir. Bu kampanya kapsamında, Garanti BBVA Mobil uygulamasını indiren ve vadesiz hesap veya kredi kartı kullanarak 15 Mart - 15 Nisan 2023 tarihleri arasında ilk doğalgaz faturasını ödeyen müşteriler, fatura tutarının %20'sine kadar geri ödeme alabilirler. Geri ödeme maksimum 300 TL ile sınırlıdır ve müşterinin aktif Vadesiz TL Mevduat hesabına veya Garanti BBVA kredi kartı ekstresine yatırılacaktır. Doğalgaz faturası ödemeleri, ödül geri ödemeleri için müşterinin aktif Vadesiz TL Mevduat hesabına iki ay boyunca, her ayın üçüncü haftası içinde yapılacaktır. Kredi kartı ödemeleri ise, fatura ödemesini takiben ilk ya da ikinci ekstresine yansıtılacaktır. Ancak, ödeme yapılabilmesi için müşterinin aktif bir Vadesiz TL Mevduat hesabı veya kredi kartı olması gerekmektedir. Kampanyadan faydalanmak isteyen kişiler, Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirerek "Müşteri Olmak İstiyorum" adımını takip ederek kolayca müşteri olabilirler. Ancak, herhangi bir sebepten dolayı müşteri olma sürecinin tamamlanamaması durumunda, ödül hak kazanılamayacaktır. Mevcut Garanti BBVA Mobil müşterileri de kampanya sürecinde farklı kampanyalardan yararlanabilirler. Kampanya, Garanti BBVA ve iştirak çalışanları için geçerli değildir. Kısacası, Garanti BBVA'nın doğalgaz faturası kampanyası, müşterilerin belirli koşulları yerine getirmesi durumunda ilk doğalgaz faturasının %20'sine kadar geri ödeme alabilecekleri bir fırsat sunmaktadır. Kampanya sürecinde müşteri olmak isteyen kişiler de Garanti BBVA Mobil uygulamasını kullanarak kolayca başvuruda bulunabilirler.