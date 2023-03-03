Garanti Bankası müşterileri hemen yapmalı! 1 ay sonra tamamen kaldırılacak

Garanti Bankası internet bankacılığı ve web sitesi aracılığıyla gerçekleştirilen açıklama kapsamında Garanti Bankası müşterisi olan kişilerin, 1 ay içinde düşük faizli kredi fırsatlarından yararlanabileceği bildirildi. Garanti Bankası hesabı mevcut kişiler için düzenlenen bu kampanyada kredi kullanacak vatandaşlara ihtiyaç kredisi ödemeleri uygun faiz oranlarıyla beraber ödenirken, banka müşterisi olan kullanıcılar bu kredi ödemesini aynı gün içerisinde banka hesaplarında görebilecekler. Garanti Bankası aracılığıyla kredi başvurusunda bulunmak istiyor ve banka şartlarını karşıladığınızı düşünüyorsanız, işlemlerinizi tamamlamak için şubelere gitmeye gerek kalmadan aynı gün içerisinde kredi ödemenizi alabilirsiniz. Garanti Bankası'nın düzenlemiş olduğu bu kampanyaya başvuru yapmak istiyorsanız ve banka müşterisiyseniz, 50.000 TL'ye varan kredi ödemesini gelir belgesi olmadan bankadan alabilirsiniz.
KAMPANYA 30 GÜN SÜRECEK!
Kredi başvurusu yapacak bütün kişiler, başvuru şartları kapsamında kredi ödemesinden yararlanabilmektedir. Kredi ihtiyacı olan vatandaşlar acil nakde ihtiyaçları olmaları halinde, işlemlerini kolay bir şekilde tamamlayabilir ve bankanın mobil bankacılığı üzerinden başvuruda bulunabilir. Garanti Bankası şubelerine giderek başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların T.C. kimlik kartlarıyla beraber şubeye gitmesi gerekiyor. Gelir belgesiz ihtiyaç kredisinden yararlanmak istiyorsanız banka müşterisi olmanız ve kredi puanınızın yüksek olması aranan şartlar arasında yer alıyor.