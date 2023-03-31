Finans
31 Mart 2023 - 14:05

Garanti Bankası müşterilerine son duyuru! 23.59'a kadar bunu yapanlar 1000 TL para iadesi alacak: Son şans kapınıza geldi!

Garanti bankası öyle bir kampanyaya imza attı ki duyan havalara uçtu. İşte bin lira kazanmanın detayları...

Finans
31 Mart 2023 - 14:05
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Garanti Bankası müşterilerine son duyuru! 23.59'a kadar bunu yapanlar 1000 TL para iadesi alacak: Son şans kapınıza geldi!

GARANTİ BBVA’DAN 1000 LİRA GERİ ÖDEME!



Bankalarım müşterilerine yönelik hazırladıkları kampanyalar git gide artıyor. Buna göre Granti BBVA Bankası da müşterisi olanlara 1000 bira iade edecek. Peki bu ne iadesi ve kimler alabiliyor. İşte tüm detayları ile haberimizde…

kredi



Müşteri çekmek isteyen bankalar ne yapacaklarını şaşırır oldu. Şimdi de Garanti bankası alışılmışın dışında bir kampanya ile müşterilerinin karşısına geçti. Garanti Bankası müşterisi olan ve kampanyaya başvurusunu tamamlayan müşterilere bin lira ödeme yapılacak. Kampanyaya katılım için son gün bugün kimse kaçırmasın…

Garanti BBVA tarafından yapılan açıklamaya göre banka şubesine gitmeden de müşteri olan ve kredi kartı başvurusu yapan ve başvurusu onaylanan müşterilere bin lira ödeme yapılıyor. Kampanya 31 martta biticek son günü kaçırmayın…

nın açıklamasına göre, banka şubesine gitmeye gerek kalmadan müşteri olup, kredi kartı başvurusu yapan ve başvurusu onaylandığında 1000 TL harcama yapan müşterilere 1000 TL verilecek. Kampanya 31 Mart tarihinde sona erecek.

KAMPANYANIN DETAYLARI;

1-31 Mart tarihleri arasında Garanti BBVA lı olan Garanti BBVA’lı olan* ve Bonus kredi kartı, Money Bonus kredi kartı başvuruları onaylanan kişiler, ilgili kartlarıyla 20 Nisan’a kadar yapacakları tek seferde 1000 TL ve üzeri ilk harcamaya 1000 TL bonus kazanacakları açıklandı. Başvurular Garanti bankası resimi internet sitesi üzerinden de yapılabiliyor. Kampanyaya Garanti BBVA Bonus’lar, Money Bonus başvuruları dahildir. Bonus Flexi, Flexi, Ticari kartlar, Bonus Genç ve Paracard Bonus kampanyaya dahil değildir. Kampanyaya ek kartlar, personel kartlar ve sanal kartların dahil olmadığı belirtildi. Kazanılan bonuslar ise 27 Nisan – 27 Mayıs 2023 tarihleri arasında kullanıma açılacak. En çok kazanım sağlanan karta iade edilecek. Kullanılmayan bonusların son kullanım tarihi ise 28 Mayıs 2023. Kampanyaya internetten yapılan harcamalar da dahildir. Kampanya kapsamındaki internet sitelerinin cüzdanlarından yapılan harcamalar dahil değildir.

EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
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