Garanti Bankası müşterilerine son duyuru! 23.59'a kadar bunu yapanlar 1000 TL para iadesi alacak: Son şans kapınıza geldi!

GARANTİ BBVA’DAN 1000 LİRA GERİ ÖDEME!
Bankalarım müşterilerine yönelik hazırladıkları kampanyalar git gide artıyor. Buna göre Granti BBVA Bankası da müşterisi olanlara 1000 bira iade edecek. Peki bu ne iadesi ve kimler alabiliyor. İşte tüm detayları ile haberimizde…
Müşteri çekmek isteyen bankalar ne yapacaklarını şaşırır oldu. Şimdi de Garanti bankası alışılmışın dışında bir kampanya ile müşterilerinin karşısına geçti. Garanti Bankası müşterisi olan ve kampanyaya başvurusunu tamamlayan müşterilere bin lira ödeme yapılacak. Kampanyaya katılım için son gün bugün kimse kaçırmasın… Garanti BBVA tarafından yapılan açıklamaya göre banka şubesine gitmeden de müşteri olan ve kredi kartı başvurusu yapan ve başvurusu onaylanan müşterilere bin lira ödeme yapılıyor. Kampanya 31 martta biticek son günü kaçırmayın… nın açıklamasına göre, banka şubesine gitmeye gerek kalmadan müşteri olup, kredi kartı başvurusu yapan ve başvurusu onaylandığında 1000 TL harcama yapan müşterilere 1000 TL verilecek. Kampanya 31 Mart tarihinde sona erecek.