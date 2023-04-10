Garanti Bankası müşterisi olanlar dikkat! Kartınızın son 6 hanesine bakın: 400 TL kazanabilirsiniz!







GARANTİ BANKASI 400 TL KAMPANYASI







Garanti Bankası müşterilerine müjdeli haberi verdi! Bayram öncesi müşterilerine 400 TL hediye verilecek! Peki kampanya şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Garanti Bankası tarafından paylaşılan bayram kampanyası kapsamında 17 Mart ve 23 Nisan tarihleri arasında yapılan 500 TL ve üstü market alışverişleri için 60 TL, toplam 300 TL, GarantiPay ile 20 TL, toplam 400 TL bonus hediyesi verilecek. Kampanyaya Garanti Bonus, Money Bonus, Flexi, Paracard Bonus, Bonus Business, Bonus Business American Express ve Easy harcamaları dahil edilecek. İlk ve sonraki her alışveriş için harcamalarını GarantiPay aracılığıyla yapan müşteriler fazladan 20 TL, toplam 100 TL bonus kazanacak. Garanti Bonus ve Money Bonus ile katılım sağlayan müşteriler kampanyadan en fazla 400 TL bonus kazanımı elde edecek. Bir müşteri kampanyadan en fazla 400 TL hediye kazanabilir. Ek kart, sanal kart, internet, MoTo, temassız işlemler kampanyaya dahil edilecek. Aynı gün içinde iki farklı alışveriş yapılması durumunda yalnızca bir harcama geçerli olacak. Kampanyaya otomatik fatura talimatı, bonus kullanımı, fatura ve vergi ödemesi dahil edilmeyecek.Müşterilerin kazandığı bonus hediyeleri 26 Nisan ve 26 Mayıs tarihine kadar kullanılabilecek ve kullanılmayan bonuslar 27 Mayıs tarihinde geri alınacak. Kampanyadan yalnızca yurt içi harcamaları yapan müşteriler faydalanabilecek. BonusFlaş ile katılım yalnızca şahıs şirketi olan kişiler tarafından sağlanabilecek. Tüzel kişiler mesaj göndererek kampanyaya katılım sağlayacak. Tüzel müşteriler kampanyaya katılım sağlamak için firma yetkilisinin bankada kayıtlı olan numarasından katılım sağlayabilecek. İptal ve iade işlemleri dahil olmayacak. Farklı ürün kategorilerinde yapılan alışverişler kampanyaya geçerli olmayacak. Peşin ve taksitli işlemler kampanyaya dahil olacak. Marketlerde gıda dışında yapılan alışverişler kampanyaya dahil olmayacak. Kampanya katılımları Türk Telekom kullanıcıları için 1 TL, Turkcell kullanıcıları için 1.99 TL, Vodafone kullanıcıları için 0.88 TL olarak belirlenecek. FastPay ile yapılan işlemler kampanyaya dahil edilmeyecek. Garanti BBVA kampanya süresince kampanyayı durdurma ve bitirme hakkını saklı tutacak. Kampanya katılımları mobil uygulama üzerinden ya da 3340 numarasına KAZAN yazıp mesaj göndererek yapılacak. Flexi, Bonus Flexi, Bonus Genç kullanan müşteriler alışverişlerinden önce 3340 numarasına EVET KAZAN yazıp bir boşluk bırakarak kart numaralarının son 6 hanesini yazıp mesaj göndererek katılım sağlayabilecek ve 9.99 TL karşılığında kampanyadan faydalanabilecek.