Garanti Bankası'nda hesabı olanlar dikkat! Bir hafta içinde başvuru yapmayan yandı

Garanti Bankası müşterilerinin nakite ihtiyacı olduğu an başvuruda bulunabileceği kampanya duyurusu geldi. 7 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirecek olan tüm kendi banka müşterilerine düşük faizli bireysel kredi imkanı sunuldu. Garanti Bankası 7 gün içerisinde başvurularınızı gerçekleştirecek ihtiyaç kredisi kampanyalarında faydalanabilecek 24 ay vadeli ödeme kolaylığı verildi. İşte, Garanti Bankası müşterilerine özel kredi detayları...
Garanti Bankası 7 gün içerisinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin uygun faizli kullanabileceği kampanya haberi verildi. 24 ay vadeli 36 ay vadeli olarak sunulan 100 bin TL'ye kadar kredi paketi için kredi puanına bakılarak faiz oranlarında farklılık olabilir. Şubelere gitmeye gerek kalmada hesaplarda yer alacağı bilgisi verildi. Sigortalı olarak çalışan kişilerin banka hesapları üzerinden yapacakları başvurular için 7 gün süre verildi. Garanti Bankası emekli maaşı hesaplarından ihtiyaç kredisi almak isteyenler şubelere giderek banka üzerinden 100 bin TL'ye kadar nakit ödeme alabilir.