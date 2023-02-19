Garanti Bankası'nda hesabı olanlar dikkat! Şartları taşıyan herkes 1000 TL ödeme alacak!

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar internet üzerinden bankaların kampanyalarını araştırmaya devam ediyor. Müjdeli bir haber de Garanti BBVA müşterilerine geldi! Peki Garanti BBVA 1000 TL ödeme şartları nedir? Kimler alabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
GARANTİ BBVA 1000 TL BONUS KAMPANYASIGaranti BBVA müşterileri için yeni bir kampanya haberi paylaştı. Paylaşılan kampanyaya göre banka müşterileri ve yeni müşteri olan insanlar kredi kartı başvurusu yaptıktan sonra 1000 TL harcamalarında 1000 TL bonus kazanıyorlar. Kampanyanın son tarihi 28 Şubat olarak belirlendi. Aynı zamanda bu kampanyadan yararlanan vatandaşlar için 10 bin TL faizsiz taksitli nakit avans fırsatı da sunuluyor. 1 Şubat tarihinde başlayan ve 28 Şubat tarihinde sona eren kampanya kapsamında Garanti BBVA kartlarından Bonus Kredi Kartı,
Money Bonus Kredi Kartı başvurusu yapan müşterilerin 20 Mart tarihine kadar yapacakları tek seferde 1000 TL ve üstü ilk alışverişlerde 1000 TL bonus verilecek. Kampanya için kredi kartı başvurularının mobil uygulama ve Garanti BBVA internet bankacılığı üzerinden yapılması gerekiyor. Bonus Flexi,, Flexi, Ticari Kartlar, Bonus Genç, Paracard Bonus kartları kampanyaya dahil değildir. Aynı zamanda kampanyaya personel ve ek kartlar, otomatik ödeme talimatları, vergi ödemeleri, bonus kullanımları ve internet harcamaları ve internet sitelerinde yüklü olan cüzdanlarla yapılan harcamalar kabul edilmeyecek. Kampanya dahilinde kazanılan bonuslar 26 Nisan tarihine kadar kullanılmazsa iade alınacak. Kampanyadan bir müşteri yalnızca bir kereliğine 1000 TL bonus kazanabilecek. Yapılan alışveriş sonrası hak edilen bonuslar 25 Mart ve 25 Nisan tarihleri arasında kullanılabilecek.