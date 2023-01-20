Garanti Bankası'nda hesabı olanlar için süre daraldı! O tarihe kadar işlem yapmayanın parası buhar olacak!

Garanti Bankası, bankada hesabı olanlara özel yeni bir kredi kampanyası başlattı. Bu kapsamda başvuru şartlarını taşıyanlara 50.000 TL'lik ihtiyaç kredisi verilecek.
GARANTİ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?Garanti Bankası'nın ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyenlerin beş gün içinde başvurularını yapması gerekiyor. Kredisi onaylanan vatandaşların ödemeleri kısa süre içinde hesaplarına yatırılacaktır.
Garanti Bankası'nın ihtiyaç kredisi için başvurular banka şubesinden T.C kimlik numarasıyla yapılmaktadır.