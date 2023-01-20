Finans
20 Ocak 2023 - 20:00

Garanti Bankası'nda hesabı olanlar için süre daraldı! O tarihe kadar işlem yapmayanın parası buhar olacak!

Garanti Bankası, başlattığı yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında vatandaşlara beş günlük süre veriyor. Banka 50 bin lirayı bulan ihtiyaç kredisi için başvuru şartları ve diğer tüm detayları da açıkladı. Siz de Garanti Bankası'ndan ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız elinizi çabuk tutun ve bu fırsatı kaçırmayın.

Finans
20 Ocak 2023 - 20:00
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Garanti Bankası'nda hesabı olanlar için süre daraldı! O tarihe kadar işlem yapmayanın parası buhar olacak!
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Garanti Bankası, bankada hesabı olanlara özel yeni bir kredi kampanyası başlattı. Bu kapsamda başvuru şartlarını taşıyanlara 50.000 TL'lik ihtiyaç kredisi verilecek.

GARANTİ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Garanti Bankası'nın ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyenlerin beş gün içinde başvurularını yapması gerekiyor. Kredisi onaylanan vatandaşların ödemeleri kısa süre içinde hesaplarına yatırılacaktır.



Garanti Bankası'nın ihtiyaç kredisi için başvurular banka şubesinden T.C kimlik numarasıyla yapılmaktadır.

 garanti ihtiyaç kredisi

GARANTİ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bankanın 50 bin liralık ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyenlerin 18 yaşından büyük olması gerekiyor. 18 yaş üzerindeki müşteriler kredi notları 1100 ve üzerinde olduğunda anında 50.000 TL'lik kredi kullanmaya hak kazanacaklar.

Ayrıca, banka müşterisi olanlar kredi başvuruları onaylandığında ödemelerini mobil uygulamadan da alabilecekler.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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