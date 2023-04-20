Kredi
20 Nisan 2023 - 00:15

Garanti Bankası'nda hesabı olanlara acil duyuru! Bugün başvurana faizsiz 5000 TL hemen yatırılacak!

Garanti Bankası, geçinme sıkıntısı çeken vatandaşlar için faizsiz koşulsuz 5 bin TL kredi desteği sağlayacak. Başvurular 13 Nisan ile 30 Nisan tarihleri arasında! İşte detaylar...

Kredi
20 Nisan 2023 - 00:15
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Garanti Bankası'nda hesabı olanlara acil duyuru! Bugün başvurana faizsiz 5000 TL hemen yatırılacak!


Son dönemde artan enflasyon sebebiyle birçok vatandaş geçim sıkıntısı yaşıyor. Bu sıkıntıların bir kısmını çözmek için farklı yollara başvuran vatandaşlara müjdeli bir haber Garanti Bankası'ndan geldi. Banka, faizsiz koşulsuz kredi desteği sağlayacağını açıkladı. Bu duyuru milyonlarca vatandaşı heyecanlandırdı ve kampanyayı araştırmaya başladılar.

KAMPANYAYA KATILIM ŞARTLARI

GARANTİ

Garanti Bankası resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada, 13 Nisan ile 30 Nisan tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil üzerinden "Müşteri Olmak İstiyorum" kısmına tıklayarak ilk defa Garanti BBVA’lı olan kişilere faizsiz kredi verileceğini belirtti. Minimum kredi miktarının bin TL, maksimum kredi miktarının ise 5 bin TL olacağı ifade edildi. Kredi vade süresi 12 ay olarak açıklanırken, ticari amaçlı kredilerin maksimum vade süresi 3 ay olarak belirtildi.



Garanti Bankası'nın bu kampanyası, nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar için önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Ancak kampanyaya katılmadan önce şartları ve detayları dikkatlice incelemek önemlidir. Garanti Bankası'nın resmi web sayfasından bu konuda ayrıntılı bilgiye ulaşmak mümkündür. Ayrıca, bankanın güncel kampanyalarını da takip etmek isteyenler yine bu sayfayı ziyaret edebilirler.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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