Garanti Bankası'nda vadeli/vadesiz hesabı olanlar dikkat! Hemen başvuru yapılması gerekiyor!

Garanti Bankası, kredi çeken müşterilerine önemli bir kampanya duyurusu yaptı. Banka, hesabı olan bireysel müşterilere özel tüketici ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı ve bu kampanya kapsamında müşterilere düşük faiz oranlarıyla kredi verileceğini açıkladı. Banka, kampanyadan faydalanmak isteyen müşterilerin 7 gün içinde başvuruda bulunmaları gerektiğini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Garanti Bankası'na 7 gün içinde başvuran müşterilerimiz, bireysel tüketici ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanabilecekler. Kampanya kapsamında, hesabı olan müşterilerimize en düşük faiz oranlarıyla 24 ay ve 36 ay vadeli kredi verilecektir. Kredi başvuruları, müşterilerimizin hesaplarına yatırılacak ve banka şubelerinde işlem yapmak için şubeye gitmeleri gerekmeyecektir." Garanti Bankası'nın duyurusunda, kampanyadan faydalanmak isteyen müşterilerin ihtiyaç kredisi ödemelerini internet bankacılığı üzerinden yapabilecekleri ifade edildi. Banka, 7 gün içinde başvuran müşterilere, kredi puanlarına göre faiz oranı uygulayarak 100.000 TL'ye kadar yeni bir kredi paketi sunacak. Kampanyadan emekli ve sigortalı çalışan müşteriler de faydalanabileceklerdir. Emekli maaşı hesabı olan müşteriler, en yakın Garanti Bankası şubesine başvurarak bireysel tüketici kredisi kullanabilecek ve bu kredileri 100.000 TL'ye kadar hesaplarına yatırabileceklerdir.