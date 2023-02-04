Garanti Bankası'ndan emeklilere kallavi destek! Tek seferde ödeyeceği rakamı duyunca gözleriniz yuvasından çıkacak!

Emekliler için son dakika kampanyası başlatmış Garanti Bankası, kampanya dahilinde 50.000 TL'ye varan ödemede bulunacağını duyurdu. Emekli maaşı hesabı üstünden başvuruda bulunmanız halinde Garanti Bankası aracılığıyla sizler de kredi işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Garanti Bankası'na kredi başvurusu yapmak istiyorsanız banka şartları dahilinde kredi işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilir ve kredinizi anında hesabınızda görebilirsiniz.
GARANTİ BANKASINDAN EMEKLİLERE ÖZEL KREDİ FIRSATI!Garanti Bankası'nın düzenlemiş olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuruda bulunmanız halinde işlemleri yapmak isteyen herkese ihtiyaç kredisi ödemesinde bulunulacak ve onaylanan krediler hesaplara anında yatırılacaktır.
Garanti Bankası kredi kampanyasına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların banka şartlarını karşılamaları halinde işlemlerini gerçekleştirerek başvuru şartlarına uygun olacak bir şekilde 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor. Garanti Bankası aracılığıyla emekli aylıklarını almakta olan emekliler kredi başvurusunda bulunmak istiyorsa en yakın banka şubesine yalnızca kimlikleriyle beraber başvuruda bulunabilir. Emekli aylığı farklı bankada olan vatandaşlar ise başvuru yapmak için maaşını Garanti Bankası şubesine taşıma şartıyla kredi başvurusunda bulunabiliyor. Garanti Bankası üzerinden emekli aylığı almakta olan kişiler ek olarak 8.000 TL'ye kadar emekli promosyon fırsatlarından da yararlanabiliyor. Kredi alacak olan kişiler internet bankacılığı uygulaması olan mobil uygulama aracılığıyla yapmış oldukları tüm işlemlerde emekli maaşı hesapları üstünden masraf bulunmadan kredi ve kredi kartı seçeneklerini seçerek nakit ihtiyacı olması halinde bu bankadan kredi alma imkanına sahip oluyor. Garanti Bankası resmi web sitesi aracılığıyla ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da işlemleri gerçekleştirebileceğiniz bu krediler şartları karşılayan tüm kişilere anında kredi ödemesi yapılmasını sağlıyor.