Garanti Bankası'ndan müşterilerine uyarı! Sakın tıklamayın: Telefondan işlem yapanlar dikkat!

Garanti BBVA, müşterilerini dolandırıcılık konusunda bilgilendirmek için bir not gönderdi. Banka, 7 farklı konuda uyarılarda bulunarak müşterilerin dolandırıcılık mağduriyeti yaşamaması için hatırlatmalar yaptı. Milyonlarca müşteriye hem SMS hem de e-posta yoluyla bilgilendirme mesajları gönderen Garanti BBVA, müşterilerinin güvenliğini sağlamak için bu tür önemli bilgilendirmelerde bulunmayı sürdürüyor.
GARANTİ BBVA'DAN DOLANDIRICILIK UYARISI
Garanti BBVA, müşterilerine dolandırıcılık konusunda önemli uyarılarda bulundu. Banka, arayan kişilere dikkat etmeleri konusunda uyararak, banka çalışanlarının kimliklerini sormalarını istedi. Ayrıca, bankadan aranıyormuş gibi görünen kişilerin kredi kartı veya hesap bilgilerini sormalarına izin verilmemesi gerektiğine dikkat çekildi. Banka ayrıca, sosyal medya, SMS ve e-posta yoluyla yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı da müşterilerin dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Müşterilerin bankadan gelen her türlü mesajı dikkatlice incelemeleri, linklerin doğruluğunu kontrol etmeleri, hesaplarına giriş yaparken güvenli bir bağlantı kullanmaları ve şüpheli aktiviteleri hemen bildirmeleri gerektiği hatırlatıldı. Bir internet sitesinin güvenli olup olmadığını anlamak için adres ve sertifikasını kontrol edin. Sponsorlu reklamlara dikkat edin ve linklere tıklamak yerine doğrudan siteye gidin. Banka çalışanı olarak kendini tanıtan kişilere itibar etmeyin ve bankacılık bilgilerinizi paylaşmayın. Polis, jandarma, hakim veya savcı gibi numaralarla arayanlara karşı dikkatli olun ve Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezini arayın.