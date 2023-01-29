1000 TL kazanabileceğiniz böyle bir kampanya bir daha zor gelir. 1000 TL nakit para kazanmak için Garanti BBVA mobil uygulamasını vakit geçirmeden indirmeye çalışın.
Garanti Bankası Ocak ayının son bombasını patlattı! 1000 TL sadece bunu yapanlara hediye edilecek: Böyle kampanya kaçmaz!Bankalar emekli maaşlarına verdikleri promosyonlarla gündeme gelmişti. Müşterilerini diğer bankalara kaybettirmek istemeyen bankalar kampanyalarla müşterilerini ellerinde tutmaya çalıştılar. Vatandaşlar da bankaların yapmış olduğu bu kampanyaların sıkı takipçisi oldular. Yine bir banka 1000 TL hediye kampanyası ile gündeme geldi. İşte detaylar.
Bankalar müşterilerini kaybetmemek için kıyasıya rekabet peşinde. Emekli maaşına gelen zamlar sonrasında bankalar müşteri memnuniyetini sağlamak için çeşitli kampanyalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Garanti Bankası yapmış olduğu kampanya ile gündeme geldi. Garanti BBVA uygulamasını indiren müşterilerine 1000 TL vereceğini duyurdu.