Finans
29 Ocak 2023 - 22:30

Garanti Bankası Ocak ayının son bombasını patlattı! 1000 TL sadece bunu yapanlara hediye edilecek: Böyle kampanya kaçmaz!

Vatandaşlar son dönemlerde bankaların sunduğu kampanyaları yakından takip ediyor. Emekli maaşlarına gelen zam sonrasında müşterilerini kaybetmek isteyemeyen bankalar peş peşe duyuru yapmaya başladı. Bu kapsamda gelen son habere göre telefonuna o uygulamayı indirenlere 1.000 TL’yi kapacak! İşte detaylar...

Finans
29 Ocak 2023 - 22:30
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Garanti Bankası Ocak ayının son bombasını patlattı! 1000 TL sadece bunu yapanlara hediye edilecek: Böyle kampanya kaçmaz!
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1000 TL kazanabileceğiniz böyle bir kampanya bir daha zor gelir. 1000 TL nakit para kazanmak için Garanti BBVA mobil uygulamasını vakit geçirmeden indirmeye çalışın.

Garanti Bankası Ocak ayının son bombasını patlattı! 1000 TL sadece bunu yapanlara hediye edilecek: Böyle kampanya kaçmaz!

Bankalar emekli maaşlarına verdikleri promosyonlarla gündeme gelmişti. Müşterilerini diğer bankalara kaybettirmek istemeyen bankalar kampanyalarla müşterilerini ellerinde tutmaya çalıştılar. Vatandaşlar da bankaların yapmış olduğu bu kampanyaların sıkı takipçisi oldular. Yine bir banka 1000 TL hediye kampanyası ile gündeme geldi. İşte detaylar.



Bankalar müşterilerini kaybetmemek için kıyasıya rekabet peşinde. Emekli maaşına gelen zamlar sonrasında bankalar müşteri memnuniyetini sağlamak için çeşitli kampanyalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Garanti Bankası yapmış olduğu kampanya ile gündeme geldi. Garanti BBVA uygulamasını indiren müşterilerine 1000 TL vereceğini duyurdu.

MOBİL BANKACILIK İLE PARA KAZANABİLİRSİNİZ

Asgari ücret, emekli maaşı ve memur maaşlarına gelen zamlar belirlendi. Ardından Garanti Bankası yeni bir kampanya çıkardı. Hediye olarak 1000 TL hesaplara yatacak. Kampanya süresi 8 gün sonra bitiyor.

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KAMPANYANIN DETAYLARI DUYURULDU

Garanti Bankası’nın yapmış olduğu kampanyanın detayları şu şekilde;

2-31 Ocak tarihlerinde Garanti BBVA’ya online bir şekilde temassız Garanti BBVA üyesi olan, Money Bonus kredi kartı ve Bonus kredi kartı başvurusu yapan ve başvurusu onaylanan kişilerin bu kartlarla 20 Şubata kadar yapacağı tek seferlik 1000 TL ve üzeri alışverişlerde 1000 TL bonusa sahip olacaklardır.

Garanti Bankası’nın yapmış olduğu bu kampanyadan yararlanmak için Money Bonus kredi kartı ve Bonus kredi kartı başvurularının Garanti BBVA Mobil, jkdkjdbvjks ileyapması gerekmektedir.

EDİTÖR
Sultan Turan Fırat
Sultan Turan Fırat
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