Garanti Bankası para yağmuruna tutacak! Listedeki kişiler hemen başvursun

Nakit ihtiyacı olan vatandaşların ilk başvurdukları durum olan ihtiyaç kredileriyle ilgili düzenlemeler devam ediyor. Bir kredi kampanyası haberi de Garanti Bankası'ndan geldi. Başvurusu onaylanan vatandaşlar 30 bin TL alabiliyor. Peki şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
GARANTİ BANKASI 30 BİN TL KREDİGaranti Bankası nakit ihtiyacı olan vatandaşlara düşük faiz oranları ve uygun ödeme planlarıyla birlikte 36 ay vadeli 30 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Anında kredi olarak duyurulan kampanya kapsamında başvuru yapan vatandaşları kredi puanının 1100 üzerinde olması gerekiyor.
Kredi ödemesi onaylanan vatandaşların kredi miktarları aynı gün içinde hesaplarına yatırılıyor. Kredi notu kredi çekme şartlarına uyan ve banka müşterisi olan vatandaşlar krediden faydalanabiliyor. Kredi için başvurular en yakın şubeye giderek yapılabiliyor. Aynı zamanda başvurular internet bankacılığı üzerinden de yapılabiliyor. Kampanyaya internet sitesi üzerinden başvuru yapan vatandaşların başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurması gerekiyor. Başvuru sonrasında kredisi onaylanan vatandaşlar 30 bin TL kredisini 36 ay vadeyle ödemeye başlıyor.