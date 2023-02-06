Garanti Bankası sadece bunu yapana 250 TL hediye edecek!

Garanti Bankası'nın sınırlı süreli bir teklifi var. 1-5 Şubat 2023 tarihleri arasında yakınlarınızı mobil uygulama üzerinden Garanti müşterisi olmaya davet ederseniz, 250 TL bonus kazanıyorsunuz.
"Arkadaşını Davet Et" kampanyası
Garanti Bankası'nın "Arkadaşını Davet Et" kampanyası sadece Bonus kredi
kartı veya Paracard sahibi bireysel müşterilerine açık. Kampanyaya katılmak için müşterilerin Garanti BBVA Mobil uygulamasında "Profil ve Ayarlar" altında yer alan "Arkadaşını Davet Et" bölümünden promosyon kodu oluşturmaları gerekiyor. Bu kodlar kişiye özel. Garanti BBVA üyesi olmayan yakınlar ile paylaşılabilir. Davet edilen kişinin, mobil uygulama üzerinden Garanti müşterisi olması gerekiyor.
Kampanyaya kimler katılabilir?
Halihazırda Garanti BBVA müşterisi olmayan, 18 yaşından büyük bireyler kampanyaya katılmak için davet edilebilir. Davet edilen kişi mobil uygulama üzerinden Garanti müşterisi olduktan sonra, Garanti BBVA Mobil uygulamasında "Profil ve Ayarlar Promosyon Kodu Girişi" altında promosyon kodunu girme işlemini tamamlayabilir.
Ödül ile ilgili detaylı bilgi
Kampanyaya davet eden bonus kredi kartı veya Paracard sahibi müşteriler, kampanyanın devam ettiği süre boyunca mobil müşterilerden biri olan alıcıya 250 TL bonus hediye kazanacak "Ödüle hak kazanmak için" ve "kampanya bilgileri" bölümlerinde ödül yüklemesine ilişkin detaylar yer alıyor. Davet edilen kişi, Garanti BBVA Mobil uygulamasını edinebilir ve "Müşteri Olmak İstiyorum" seçeneğini seçerek süreci başlatabilir. Temassız Müşteri Olma Teknolojimizi kullanarak, tamamen mobil cihazları üzerinden ilk kez müşteri olabilirler. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra, sol üst köşedeki fotoğrafa dokunarak profillerine gidebilir, ardından "Profil ve Ayarlar" altındaki "Promosyon Kodu Girişi" alanına promosyon kodunu girebilirler. Bu işlem belirtilen kampanya tarihleri içinde yapılmalıdır."