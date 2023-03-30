Garanti Bankası zirveyi eline aldı! Emeklilere devasa promosyon ücreti verecek: Son tarih duyuruldu







Bankalar, Emekli Maaşındaki Artışa Göre Promosyonlarını Güncelliyor







Garanti BBVA Emekli Maaş Artışına Paralel Olarak Promosyon Tutarlarını Artırıyor

Garanti BBVA, emekliler için 7.500 TL promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. 2022'de başlayan ve 2023'ü de etkileyecek şekilde devam edecek olan promosyon kampanyasında rakamlar sürekli artış gösterdi. Promosyon ödeme tutarını devamlı artıran banka, kampanyayı resmi olarak duyurdu. Başvuru için ise son 3 gün.En düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye yükselmesinin ardından bankalar promosyon ödeme tutarlarını güncelledi. Bankalar daha fazla müşteri çekmek için birbirleriyle yarışırken, Garanti BBVA da promosyon ödemelerini arttırdı.Garanti BBVA, promosyon ödeme tutarlarını en düşük emekli maaşındaki artışı 7.500 TL'ye yansıtacak şekilde güncelledi. Banka, en düşük promosyon ödeme tutarını 4.500 TL'den 6.750 TL'ye yükselttiğini açıkladı. Emekliler için güncellenen promosyon ödemeleri ise aşağıdaki gibi;3.500 TL'ye kadar 4.500 TL3.500 ile 7.500 TL arası 5.250 TL 7.500 ile 10.000 TL arası 6.750 TL 10.000 TL ve üzeri 7.500 TL Promosyon ödemesi alabilmek için emeklilerin 3 yıl boyunca emekli maaşlarını Garanti BBVA'dan almayı taahhüt etmeleri gerekiyor.