Garanti BBVA'dan bonkör davranış! Müşterisi olana 1000 TL bonus ve 10 bin liraya kadar faizsiz nakit avans dağıtıyor! Acele edin son günler yaklaşıyor!













, yeni müşteri çekmek amacıyla mobil uygulama üzerinden düzenlediği kampanyada, banka müşterisi olan ve onaylıbaşvurusu yapan kullanıcılara 1000 TL bonus sunuyor. Kampanya, 28 Şubat tarihine kadar başvuruları kabul ediyor. Bonus kazanmak için tek yapılması gereken, onaylanmış kredi kartıyla yapılan 1000 TL ve üzeri ilk harcama. Ayrıca, kampanyaya katılan yeni müşteriler 10.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans fırsatından da yararlanabiliyor.Kampanya detaylarına göre,ve Money Bonus kredi kartı başvuruları Garanti BBVA Mobil, bonus.com.tr ve moneybonus.com.tr üzerinden yapılmalıdır. Kampanyaya dahil olan kartlar arasında Garanti Bonus'lar ve Money Bonus yer almaktadır. Flexi, Bonus Flexi, Ticari kartlar, Bonus Genç ve Paracard Bonus kampanyaya dahil değildir. Ek kartlar ve personel kartları da kampanyaya dahil değildir. Kazanılan bonuslar, 25 Mart - 25 Nisan 2023 tarihleri arasında kullanılabilir. Bonuslar, en çok kazanım sağlanan kartlara yüklenecektir ve kampanya müşteri bazındadır. Bir müşteri kampanya kapsamında en fazla 1000 TL bonus kazanabilir. Ayrıca, düzenli ödeme talimatları, otomatik ödemeler, vergi ödemeleri ve bonus kullanımları kampanyaya dahil değildir. Kampanya kapsamında internetten yapılan harcamalar da geçerlidir ancak internet sitelerinin cüzdanlarından yapılan harcamalar dahil değildir.