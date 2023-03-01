Garanti BBVA'dan emekliye büyük kıyak! Maaşa ek 10 bin TL ödeme yapılacak Hemen başvurun 3 Mart’ta ödeme alın

Garanti BBVA, emekliler için Mart ayında 10.000 TL'ye varan ek ödeme sunan bir promosyon duyurdu. Başvuruda bulunan ve üç yıldır Garanti BBVA müşterisi olan emekliler, üç gün içinde hesaplarına yatırılacak olan promosyon ödemesine hak kazanacak. Halihazırda bankanın müşterisi olanlar ise ödemeyi 3 Mart'ta alacak. Banka ayrıca, maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere 10.000 TL'ye kadar düşük faizli kredi imkanı da sunuyor.
Garanti BBVA'nın Mart ayı promosyon ücretleri bu teklifleri yansıtacak şekilde güncellendi ve maaşlarını Mart ayında almaya başlayan yeni emekliler, promosyon ödemelerini ilk emekli maaşlarının hesaplarına aktarılmasından bir ay sonra alabilecek. Ödeme miktarı, her emeklinin maaş aralığına göre değişecek. 5.500 TL ve üzerinde maaş alanlar bu ödemeden yararlanabilecek. Promosyon ödemelerine ek olarak Garanti BBVA, emeklilere düşük faizli kredi de sunuyor. Banka şubeleri, mobil bankacılık veya internet bankacılığı aracılığıyla kullanılabilecek kredilere, maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emekliler başvurabilecek. Düşük faizli krediler, emeklilerin finansmanlarını yönetmeleri ve finansal ihtiyaçlarını karşılamaları için uygun bir yol sağlıyor.