Garanti BBVA'dan hoş geldin hediyesi! 5 dakikasını ayırana 10.000 TL ödeyecek!

Garanti BBVA, İlk Defa Müşterisi Olacaklara Özel! 10 Bin TL'ye Kadar Faizsiz Finansman Desteği Sunuyor! 2021'in son çeyreğinde yükselişe geçen döviz kurları ve altın fiyatları, enflasyonun rekor seviyelere çıkmasına neden oldu ve ayrıca Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, küresel piyasaları derinden etkileyerek Türkiye ekonomisine de zarar verdi. Bu faktörler nedeniyle gündelik hayat şartları giderek daha da pahalı hale geldi ve vatandaşlar mevcut kazançları ile geçinmekte zorluk çekmeye başladılar. Milyonlarca tüketici, 2022 yılında ağır ekonomik şartları geride bırakarak 2023'e umutla girdiler. Ancak, yüksek maaş zamlarına rağmen bile, yüksek enflasyon nedeniyle temel ihtiyaçlarını bile kısıtlı bir şekilde karşılamaya başladılar. Nakit ihtiyaçları giderek artan vatandaşlar, yüksek faiz oranlarına maruz kalarak bankaların kredi kampanyalarından destek almaya çalıştılar. Borç yükleri artan vatandaşlar, kendileri için bir çıkış yolu ararken, Garanti BBVA'nın verdiği haber yüzlerini bir nebze olsun güldürdü.
Türkiye bankacılık sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Garanti BBVA, geçtiğimiz yıl mayıs ayında faizsiz nakit kampanyasını başlatmıştı. Mart ayında kampanya güncellendi ve banka kampanya detaylarını paylaştı. Garanti BBVA, 2022 yılının zorlu ekonomik şartlarına destek olmak amacıyla düzenlediği faizsiz nakit avans kampanyasıyla tüketicilere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Mart ayında da bu kampanyanın devam ettiğini açıklayan özel banka, son başvuru tarihini 31 Mart 2023 olarak belirledi. 10 bin TL'ye kadar faizsiz finansman desteği sunan bu kampanyadan, Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden ilk kez banka müşterisi olan yeni müşteriler yararlanabiliyor. Kampanya, 6 ay azami vadeli olarak belirlenmiştir. Bu sayede, ekonomik zorluklarla boğuşan tüketicilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamaları amaçlanıyor. Garanti BBVA'nın bu faizsiz nakit desteği, vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Başvurular mobil uygulama üzerinden kolayca yapılabilir.