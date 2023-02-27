Emekliler, promosyon ödemelerini merakla beklemekte. Bir önceki sene bankalar arasında ortaya çıkan rekabet bu sene de devam ediyor. Bankalar, daha fazla müşteri edinmek için vatandaşa yüksek fiyatlar sunuyor. Bu bankalar arasında olan Garanti BBVA, yenilenmiş emekli promosyon tutarlarını ilan etti. Garanti BBVA yaptığı açıklamada; 3 bin 500 liradan az maaş alan emeklilere 3 bin 600 lira, 3 bin 500 ile 7 bin 500 lira aralığında maaş alanlara 4 bin 200 lira, 7 bin 500 ile 10 bin lira aralığında maaş alanlara 5 bin 400 lira, 10 bin lira ve daha fazla maaş alanlara ise 6 bin liralık promosyon verileceğini duyurdu.
Finans
27 Şubat 2023 - 13:45
Garanti BBVA emeklilere müjdeyi patlattı! Mart ayında başvuran devasa emekli promosyonunu cebine koyacak!
Garanti BBVA'dan emeklilerin yüzünü güldürecek haber! Promosyonlar ne kadar oldu? İşte detaylar...
Finans
27 Şubat 2023 - 13:45