Garanti BBVA emeklilere müjdeyi patlattı! Mart ayında başvuran devasa emekli promosyonunu cebine koyacak!













Kimler promosyonlardan faydalanabilir?

Ödemeler ne zaman yapılacak?

Emekliler, promosyon ödemelerini merakla beklemekte. Bir önceki sene bankalar arasında ortaya çıkan rekabet bu sene de devam ediyor. Bankalar, daha fazla müşteri edinmek için vatandaşa yüksek fiyatlar sunuyor. Bu bankalar arasında olan Garanti BBVA, yenilenmiş emekli promosyon tutarlarını ilan etti. Garanti BBVA yaptığı açıklamada; 3 bin 500 liradan az maaş alan emeklilere 3 bin 600 lira, 3 bin 500 ile 7 bin 500 lira aralığında maaş alanlara 4 bin 200 lira, 7 bin 500 ile 10 bin lira aralığında maaş alanlara 5 bin 400 lira, 10 bin lira ve daha fazla maaş alanlara ise 6 bin liralık promosyon verileceğini duyurdu.Bu kampanyadan,1-28 Şubat 2023 günleri arasında gelir ya da aylıklarını 3 sene boyunca Garanti BBVA'dan alacağını taahhüt eden emekli vatandaşlar faydalanabilecek. Taahhüt süresi, promosyonların hesaplara yatırılması ile başlamaktadır. Ödemeler, SGK'nin belirlediği şartlar kapsamında yapılmaktadır. Vatandaşların birden çok emekli maaşı almaları durumunda, bu maaşların totali baz alınır ve bir promosyon ödemesi gerçekleştirilir.Promosyon ödemeleri; Emekli Bankacılığı Promosyon Taahhütnamesi ’ne imza attıktan sonra Garanti BBVA'ya ilk maaşın yatırılmasıyla birlikte ilk 3 iş gününde yapılacaktır. Ancak taahhüt süresi dolmadan bankada değişiklik yapmak mümkün değildir.