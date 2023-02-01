Garanti BBVA faizsiz kredi kampanyasını başlattı! 10.000 TL nakit para verecek

Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirerek müşteri olanlar kaydını oluşturmasıyla beraber ilk temassız müşteri olma teknolojisi ile süreci tamamladığında kredi kartı başvuruları onaylanır. 10 bin TL limitli olan kredi kartı kampanyası için yapılması gerekenler ise haberimizde yer almaktadır.
GARANTİ BANKASI KREDİ KARTI KAMPANYASI
1-31 Ocak 2023 tarihleri arasındaki başvurular onaylanır. Kampanyayı kullanmak için müşteri olma aşamasının mobil uygulama üzerinden ilerlemesi gerekir. Garanti BBVA mobil aracılığı ile müşteri olduktan sonra 14 gün devamında bankacılık sistemleri üzerinden kart başvurularında bulunabilirsiniz. Bahsi geçen kampanyadan yalnızca Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA internet ve bonusflaş aracılığıyla kredi kartı başvuruları gerçekleşir. Şifresi olmayan ya da henüz şifre belirlenmeyen kartlar kampanya içeriğinde kullanılamaz. Taksitli nakit avans kampanyasını kullanmak için kartın şifresinin belirlenip kullanıma açılması gerekir. 1 Ocak – 31 Ocak 2023 tarihleri arasında açılan müşteriler 28 Şubat 2023 tarihine kadar faizsiz Taksitli Nakit Avans avantajı sunulur.