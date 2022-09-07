YAŞAM
07 Eylül 2022 - 11:29

Garanti BBVA Güz Konserleri başlıyor

16 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan Garanti BBVA Güz Konserleri'nin ilk bölümünde müzikseverler, rock ve cazın önemli isimlerini dinleme imkanı bulacak.

YAŞAM
07 Eylül 2022 - 11:29
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Garanti BBVA Güz Konserleri başlıyor


Geleneksel hale gelen ve ilgiyle takip edilen Garanti BBVA Güz Konserleri'nin ilk bölümü 16 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında dört farklı mekanda dinleyicilerle buluşacak. Müzikseverler, rock ve cazın önemli isimleriyle şarkıların keyfini çıkaracak.

Program ve isimler şöyle açıklandı:



Blind Festival önemli grupları ağırlayacak
Bu yıl ilk defa gerçekleşecek Blind Fest'e indie-rock müziğinin sevilen Belçikalı grubu Balthazar konuk olacak. Lise arkadaşı olan Jinte Deprez ve Maarten Devoldere grubun sevilen şarkılarını dinleyicileriyle paylaşacak. Alternatif rock grubu Dolu Kadehi Ters Tut; farklı tarzlarıyla kendilerine önemli bir hayran kitlesi edinen Perdenin Ardındakiler; Indie rock ve dream pop'un yerli sahnedeki sevilen ekiplerinden The Away Days 16 Eylül Cuma günü 16.00'da Parkorman'da müzikseverlerle buluşacak.

Alexandra Savior İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak
14 yaşından beri şarkılar yazan, 2012'de Big Jet Plane cover'ıyla adından söz ettiren 27 yaşındaki desert-rock müzisyeni Alexandra Savior 17 Eylül Cumartesi, saat 20.30'da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde olacak.

Eylül Ergül'ün Performansıyla Nat King Cole Project
Profesyonel kariyerine caz piyanisti olarak başlayan, kısa sürede kendine büyük hayran kitlesi oluşturan ünlü Amerikalı müzisyen Nat King Cole'un zamansız parçaları Eylül Ergün'ün yorumuyla Garanti BBVA Güz Konserleri'nde seslendirecek. 30 Eylül Cumartesi Nardis Jazz Club'ta gerçekleşecek konserde Eylül Ergün'e gitarda Önder Focan, kontrbasta Ozan Musluoğlu, davulda ise Burak Durman eşlik edecek.

Kathy Kosins Band ile caz keyfi
Caz ve soul'un tarihinde iz bırakan ASCAP ödüllü sanatçı Kathy Kosins, 13-14 Ekim tarihlerinde saat 21.30'da Nardis Jazz Club'ta sevenleriyle buluşacak.

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Haber Editörü
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