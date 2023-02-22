Garanti BBVA müşteri olanlar yaşadı: Nakit para dağıtılmaya başladı: 1000 TL o tarihe kadar başvurana verilecek

Bankalar, müşterilerini memnun etmek ve çekmek için sıklıkla kampanyalar düzenliyor. Son örnek olarak Garanti BBVA, resmi sitesi üzerinden 1000 TL hediye vereceğini duyurdu.
Garanti Bankası 28 Şubat tarihine kadar müşterilerini memnun etmek için bir kampanya başlattı. Kampanya kredi kartı başvurusu yapan müşterileri hedefliyor ve başvurusu onaylananlar ile 1000 TL üzeri ilk harcamasını yapanlara 1000 TL bonus sunuyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler Bonus kredi kartı ya da Money Bonus kredi kartı başvurusu yapabilirler. Bonus Flexi, Flexi, Ticari kartlar, Bonus Genç ve Paracard Bonus kampanyaya dahil değilken, kazanılan bonuslar en çok kazanım sağladığınız kartınıza yüklenecek ve kullanılmayan bonuslar 26 Nisan 2023 tarihinde geri alınacak. Kampanya müşteri bazlıdır ve bir müşteri en fazla 1000 TL bonus kazanabilir. Kampanya kapsamında düzenli ödeme talimatı, otomatik ödemeler, vergi ödemeleri ve bonus kullanımları geçerli değildir. Ayrıca, müşteriler Bonus kredi kartı ya da Money Bonus kredi kartı başvurularını Garanti BBVA dijital kanallarından temassız müşteri olma teknolojisi ile yapabilirler.