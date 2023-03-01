Garanti BBVA para musluklarını açtı! 1000 TL'yi hediye, 10.000 TL'yi faizsiz verecek!







ÖNCE BİN TL’LİK BONUS HEDİYESİ TANIMLAYACAK!







SONRA FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİNİ BAŞVURULARA AÇACAK!

GARANTİ BBVA YENİ MÜŞTERİ DESTEKLERİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İki yeni kampanyayla tüketicilerin ceplerini parayla doldurmayı hedefleyen Garanti BBVA, başvuru ekranının 28 Şubat'ta kapatılacağını duyurdu. Banka, bu kapsamda her yeni müşteriye hem TL hediye hem de nakit avans desteği sunulduğu ürünleri hakkında bilgi paylaşımı yaptı.Resmi internet sitesinde yaptığı yeni duyuruyla potansiyel müşterilerine seslenen Garanti BBVA, mobil uygulama üzerinden talep gönderen ve Bonus Kart ile 1000 lira harcayan her yeni müşteriye 1000 lira iade edileceğini duyurdu. Banka, ilgili iadenin hesaba nakit puan hediyesi olarak yatırılacağını ve sadece kartta kullanılabileceğini söyledi.Garanti BBVA, Bonus Hediye'ye ek olarak tüm yeni müşterilerinin 10.000 liraya varan bütçe desteği alabilmeleri için faizsiz nakit avans kampanyası düzenlediğini duyurdu. Banka, bonus kart başvurusunun onaylanmasının ardından nakit avans kampanyasına taksitli olarak başvurulabileceğini, bu ürüne faiz uygulanmadığını ve borçların 6 ay içerisinde taksitlendirilebileceğini açıkladı.Potansiyel müşterileri için hem Bonus Card kampanyası hem de nakit avans kampanyası düzenleyen Garanti BBVA, Şubat ayının bitmesine sayılı günler kala yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Banka, söz konusu kampanyalara yalnızca mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabileceğini belirterek uygulamanın detaylarını paylaştı. Garanti BBVA, müşteri girişinin Garanti BBVA mobil uygulama ekranındaki "müşteri ol" sekmesinden yapılması gerektiğini, Garanti BBVA, uygulamanın "Başvurular" bölümünden bonus kart başvurusu oluşturulması gerektiğini belirtti. . Banka, kartın sisteme girişini onayladıktan sonra bin TL'lik Bonus Hediye için ek talepte bulunulmasına gerek olmadığını açıklarken, banka ön ödemeli "Başvurular" sekmesinden destek alınabileceğine vurgu yaptı.