Garanti BBVA şubesine giden parayla dönüyor! Maaşlara ek çift haneli rakam ödenecek

Garanti Bankası bugün resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklilerine yönelik bir emekli promosyonu vereceğini açıkladı. Başvuru yapan emeklilere tek seferde hesaplarına 10.000 TL'ye varan ödeme yapılacağı belirtilen duyuruda, ödemenin 3 Mart tarihinde yapılacağı ifade edildi. Detaylı bilgi ve başvuru şartları Garanti Bankası'nın internet sitesinde yer almaktadır.
GARANTİ BBVA'DAN EMEKLİYE JEST! MART AYINDA MAAŞA EK 10 BİN TL ÖDEME YAPILACAKGaranti Bankası resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, emeklilere Mart ayında 10.000 TL ek ödeme yapacaklarını açıkladı. Bu promosyon teklifi, bankanın daha önceki promosyon tekliflerine göre daha yüksek bir tutarda olduğu için rekor kırması bekleniyor. Şubat ayı ödemelerini tamamlayan banka, Mart ayı ödemeleri için harekete geçti. Promosyon ödemesi tek seferde hesaplara yatırılacak ve başvurular bugünden itibaren alınmaya başlayacak. Detaylı bilgiler bankanın internet sitesinde yer almaktadır.
GARANTİ BANKASI MART AYI PROMOSYON ÜCRETLERİ GÜNCELLENDİ
Garanti Bankası, emekli müşteri sayısını artırmak için yeni bir promosyon teklifi sunuyor. Mart ayı için güncellenen promosyon tutarı 10.000 TL'ye kadar çıkarıldı ve başvuruları kabul eden emeklilere üç gün içinde ödeme yapılacak. Yeni emekliler ise ilk emekli maaşlarını aldıktan bir ay sonra promosyon ödemesini alabilecekler. Ancak, ödeme tutarı emeklinin aldığı maaş aralığına göre değişiklik gösterecek ve 5.500 TL ve üzeri maaş alan tüm emekliler ödemeden faydalanabilecek. EMEKLİYE 10.000 TL DE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ
Garanti Bankası, emekli müşterilerine sunduğu promosyon ödemelerine ek olarak düşük faizli emekli kredisi imkanı da sunuyor. Maaşını Garanti Bankası'na taşıyan müşteriler, 10.000 TL'ye kadar düşük faizli kredi kullanabilecekler. Başvuru işlemleri banka şubeleri, mobil bankacılık veya internet bankacılığı aracılığıyla yapılabilir. Maaş taşıma işlemleri de aynı yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Bunun yanı sıra, e-devlet üzerinden de maaş taşıma imkanı bulunuyor.