Aktüel
19 Ocak 2023 - 11:30

﻿Garanti'den bomba kampanya! 1000 TL harca 1000 TL yüklensin... Bonuslar havada uçuşuyor, acele edin

Garanti Bankası'ndan müşterileri için haber geldi. Müşterilerinin ve kart sahiplerinin yapacakları 1000 TL alışverişlerde banka hediye olarak 1000 TL bonus verecek. Nasıl mı?

Aktüel
19 Ocak 2023 - 11:30
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﻿Garanti'den bomba kampanya! 1000 TL harca 1000 TL yüklensin... Bonuslar havada uçuşuyor, acele edin


Garanti'den bomba kampanya! 1000 TL harca 1000 TL yüklensin... Bonuslar havada uçuşuyor, acele edin. 

Garanti Bankası 2023 yılının müjdesini duyurdu. Haberi duyan bankaya koştu. İhtiyacı olan müşterilerine 1000 TL harcamaları alışverişleri karşılığında bonus olarak 1000 TL bonus para hediye edilecek. Peki bu kampanyaya nasıl başvuru yapılacak? Nasıl başvurudan yararlanılacak? Tüm detaylar haberimizde...



para

GARANTİ BANKASINDAN 1000 TL'LİK BONUS

Garanti Bankası'ndan müşterileri için haber geldi. Müşterilerinin ve kart sahiplerinin yapacakları 1000 TL alışverişlerde banka hediye olarak 1000 TL bonus verecek. Nasıl mı? 

garanti bbva

 

Kampanya 2 ocakta başladı ve ocağın sonuna kadar  devam edecek. Kampanya Garanti BBVA Mobil müşterileri için geçerli. Müşteri olan ve bireysel kredi kartı başvurusunda bulunanlara banka 1000 TL değerindeki harcamalar için tek sefer de 1000 TL bonus hediye para verecek. Eşi benzeri görülmemiş kampanya. Kampanyayı duyan vatandaşlar Garanti BBVA müşterisi olmaya çalışıyor. 

Garanti Bankası'nın resmi internet sayfası üzerinden bütün ayrıntılar yer alıyor. Eğer müşteri değilseniz ve garanti bank kartınız yok ise mobil bankacılık üzerinden hemen başvuruda bulunabilir, şubeye giderek de başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. 2 ocak ve 31 ocak tarihinde geçerli olacak kampanyada 1000 TL'lik alışverişlere 1000 TL bonus para verilecek. 

Ayrıca banka müşterilerine faizsiz, taksitli 10 bin TL'ye kadar nakit kredi para desteği vereceğini de açıkladı. 

EDİTÖR
İpek Kaba
İpek Kaba
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