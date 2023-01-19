Garanti'den bomba kampanya! 1000 TL harca 1000 TL yüklensin... Bonuslar havada uçuşuyor, acele edin. Garanti Bankası 2023 yılının müjdesini duyurdu. Haberi duyan bankaya koştu. İhtiyacı olan müşterilerine 1000 TL harcamaları alışverişleri karşılığında bonus olarak 1000 TL bonus para hediye edilecek. Peki bu kampanyaya nasıl başvuru yapılacak? Nasıl başvurudan yararlanılacak? Tüm detaylar haberimizde...
GARANTİ BANKASINDAN 1000 TL'LİK BONUSGaranti Bankası'ndan müşterileri için haber geldi. Müşterilerinin ve kart sahiplerinin yapacakları 1000 TL alışverişlerde banka hediye olarak 1000 TL bonus verecek. Nasıl mı?
Kampanya 2 ocakta başladı ve ocağın sonuna kadar devam edecek. Kampanya Garanti BBVA Mobil müşterileri için geçerli. Müşteri olan ve bireysel kredi kartı başvurusunda bulunanlara banka 1000 TL değerindeki harcamalar için tek sefer de 1000 TL bonus hediye para verecek. Eşi benzeri görülmemiş kampanya. Kampanyayı duyan vatandaşlar Garanti BBVA müşterisi olmaya çalışıyor. Garanti Bankası'nın resmi internet sayfası üzerinden bütün ayrıntılar yer alıyor. Eğer müşteri değilseniz ve garanti bank kartınız yok ise mobil bankacılık üzerinden hemen başvuruda bulunabilir, şubeye giderek de başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. 2 ocak ve 31 ocak tarihinde geçerli olacak kampanyada 1000 TL'lik alışverişlere 1000 TL bonus para verilecek. Ayrıca banka müşterilerine faizsiz, taksitli 10 bin TL'ye kadar nakit kredi para desteği vereceğini de açıkladı.