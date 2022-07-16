MAGAZİN
16 Temmuz 2022 - 21:10

Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un 36 yıldaki muhteşem değişimi!

Kemal Sunal ile başrolde oynadığı Garip filmiyle tanıdığımız Ece Alton, filmde hayat verdiği Fatoş karakteriyle herkesin sevisini kazanmıştı. Çocuk yıldız olarak ünlenen Ece Alton, yıllar sonraya ortaya bir çıktı pir çıktı. Altın'un 36 yıldaki muhteşem değişimi göz kamaştırdı.

MAGAZİN
16 Temmuz 2022 - 21:10
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Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un 36 yıldaki muhteşem değişimi!


Usta oyuncu Kemal Sunal ile 1986 yılında Garip filminde başrol paylaşan Ece Alton, filmde canlandırdığı Fatoş karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Bir dönem ekranların aranılan yüzü olan Ece Alton'un yıllar içinde değişimi herkesi şaşkına çevirdi.

Garip filminin Fatoş'u Ece Alton



Garip filminin küçük ve tatlı mı tatlı kızını ekranlarda görenler aynı sevecenlikle onu izlerken, Ece Alton'un değişimi ise herkesi kendisine hayran bırakıyor. İşte, Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un 36 yıldaki muhteşem değişimi!..

Garip filminin Fatoş'u Ece Alton

Ece Alton yıllara meydan okuyor!

Çocuk yaşlarda Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal ile birlikte kameraların karşısına geçen ve Memduh Ün yönetmenliğinde çekilen Garip filminde başrol oynayan Ece Alton, filmde canlandırdığı Fatoş karakteriyle tanındı. Küçük yaşta olmasına rağmen filmde sergilemiş olduğu performans ile birlikte herkesin gönlünde taht kuran Alton, sevimli halleriyle milyonların sevgisini kazandı.

Garip filminin Fatoş'u Ece Alton

Bir dönemin aranan yıldızı olan Ece Alton, yıllar sonra ortaya çıkarken son hali herkesi şaşkına çevirdi. 36 yıl aradan sonra güzelliğinden hiç birşey kaybetmeyen Ece Alton'un yıllara meydan okuyan görüntüsü ağızları açık bıraktı. İşte, Garip filmiyle tanıdığımız Ece Alton'un son hali..

Garip filminin Fatoş'u Ece Alton

Oyunculuk yapmayan Ece Alton Assos'da bir otel işletmeciliği yapıyor. Sahibi olduğu otelde vaktinin çoğunu bahçe çapalayarak ve ütü ve çamaşırlarla boğuşarak hatta pişi kızartarak geçiren Ece Alton, halinden çok memnun olduğunu dile getiriyor.

Garip filminin Fatoş'u Ece Alton

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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