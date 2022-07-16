











Ece Alton yıllara meydan okuyor!

Usta oyuncu Kemal Sunal ile 1986 yılında Garip filminde başrol paylaşan Ece Alton, filmde canlandırdığı Fatoş karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Bir dönem ekranların aranılan yüzü olan Ece Alton'un yıllar içinde değişimi herkesi şaşkına çevirdi.Garip filminin küçük ve tatlı mı tatlı kızını ekranlarda görenler aynı sevecenlikle onu izlerken, Ece Alton'un değişimi ise herkesi kendisine hayran bırakıyor. İşte, Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un 36 yıldaki muhteşem değişimi!..Çocuk yaşlarda Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal ile birlikte kameraların karşısına geçen ve Memduh Ün yönetmenliğinde çekilen Garip filminde başrol oynayan Ece Alton, filmde canlandırdığı Fatoş karakteriyle tanındı. Küçük yaşta olmasına rağmen filmde sergilemiş olduğu performans ile birlikte herkesin gönlünde taht kuran Alton, sevimli halleriyle milyonların sevgisini kazandı.Bir dönemin aranan yıldızı olan Ece Alton, yıllar sonra ortaya çıkarken son hali herkesi şaşkına çevirdi. 36 yıl aradan sonra güzelliğinden hiç birşey kaybetmeyen Ece Alton'un yıllara meydan okuyan görüntüsü ağızları açık bıraktı. İşte, Garip filmiyle tanıdığımız Ece Alton'un son hali..Oyunculuk yapmayan Ece Alton Assos'da bir otel işletmeciliği yapıyor. Sahibi olduğu otelde vaktinin çoğunu bahçe çapalayarak ve ütü ve çamaşırlarla boğuşarak hatta pişi kızartarak geçiren Ece Alton, halinden çok memnun olduğunu dile getiriyor.