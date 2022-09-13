Garip filminin Fatoş'unu gören 'yok artık' diyor...Kemal Sunal'ın filmiyle meşhur olmuştu... Ece Alton yıllar sonra...







Ece Alton'un sinema macerası nasıl başladı?







Ece Alton oyunculuğu neden bıraktı?

Oyunculuktan turizme!

1986'da çekilen Garip filminde Kemal Sunal'ın başrol partneri o zamanın çocuk yıldızı Ece Alton olmuştu. Yönetmen koltuğunda Memduh Ün'ün oturduğu film döneme damga vurmuş ve geniş bir seyirci kitlesi elde etmişti. Filmin küçük ve tatlı karakteri Fatoş'a Yeşilçam film kuşağında rastlayanlar hala hayranlıkla seyrediyor. Küçük Fatoş sahneleri ile seyirciyi ağlattığı gibi güldürmeyi de başarıyor. Garip filminin ardından yıldızı parlayan ve Fatoş karakteri ile hafızalara kazınan Ece Alton, yıllar sonra sessizliğini bozarak ortaya çıktı.Yeşilçam'da büyük ses getiren filmlerin kimisi Hollywood'dan uyarlamadır. 1986 yapımlı Garip filmi de Charlie Chaplin klasiği The Kid filminden uyarlanmıştır. Yönetmen koltuğunda Memduh Ün'ün oturduğu Garip filminin başrollerini Kemal Sunal ve Ece Alton paylaşmıştır.Mimar bir baba ile piyanist bir annenin çocuğu olan Ece Alton, televizyonun çok izlenmediği genelde anne ile kitap okunan bir evde büyümüştür. Kimi sabahlar, çeşitli karakterlere bürünerek kahvaltıya inen Alton'un bu özelliğini annesinin arkadaşı keşfetmiş ve onu bir deneme çekimine yönlendirmiştir. Deneme çekimlerinin ardından reklam filmlerinde rol almaya başlayan Ece Alton, Beslen Makarna, Schweppes, Çokoprens, Mis Süt ve Paşabahçe Borcam gibi çeşitli reklamlarda rol almıştır. Reklam filmlerinin ardından Garip filminin seçmelerine katılan Alton, diğer çocuklardan farkını orada göstermiş ve "Ben 6. kattan deniz atlarım" diyerek rolü kapmıştır.12 yaşındayken oyunculuk kariyerini sonlandıran Alton bu durumu şöyle anlatıyor: "Senaryolar gelmeye devam ediyordu. Bir ağaçla bir çocuğun beraber büyüdükleri, birbirlerinin hislerini yaşadıkları bir hikaye. Para bulup çevrilememişti. Parası hazır olan senaryolarda da adam, küçük kıza bir şaplak patlatır, kız yere düşer gibi sahneler vardı. Benim gönlümden geçenlere para yoktu. Devamı da gelmedi sonra. Fakat tekrar rol gelirse oynarım. Yeter ki bir dili olsun senaryonun, izleyiciye bir şeyler desin."42 yaşında olan Ece Alton, şuan Behramkale'de kendisine ait olan Assos Alarga isimli otelde çalışıyor. Aynı zamanda hayatını da orada devam ettiriyor. Ayrıca Alton, pandemiden önce köyde turizme alternatif bir yol bulabilmek ümidiyle dışarıdan veteriner teknisyenlik okumaya başlamıştır.