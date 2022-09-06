Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.C. (23) kendisini bir barakaya götüren şahısların burada silah zoruyla mobil cihaz ile 8 bin 500 lira parasını gasp edip, darp ederek eziyet ettiklerini ileri sürüp polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili Ş.Ç. (25), Y.A. (24), T.C.A. (24) ve İ.G.'yi (25) yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte 1 adet tabanca, 1 adet tüfek ve 1 adet bıçak elde edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine yollandı. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.A., T.C.A. ve İ.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Ş.Ç. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
YAŞAM
06 Eylül 2022 - 17:22
Gasp şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı
Samsun'da bir kişiyi götürdükleri barakada alıkoyup silah zoruyla parasını ve cep telefonunu gasp edip eziyet ettikleri öne sürülen 4 kişi, şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. 3 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
YAŞAM
06 Eylül 2022 - 17:22
EDİTOR
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