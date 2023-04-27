SAĞLIK
27 Nisan 2023 - 16:26

Gastroenterit enfeksiyon nedir? Gastroenterit neden olur, tedavisi nasıl olur?

Gastroenterit enfeksiyonu son zamanlarda sıkça karşılaşılan hastalıklardan biri haline geldi ve halk arasında merak ediliyor. İşte gastroenterit enfeksiyonu hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar...

SAĞLIK
27 Nisan 2023 - 16:26
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Gastroenterit enfeksiyon nedir? Gastroenterit neden olur, tedavisi nasıl olur?


Gastroenterit, mide ve ince bağırsağı etkileyen iltihaplanma nedeniyle meydana gelen bir tıbbi durumdur. İshal, kusma ve karın ağrısı gibi semptomlara neden olur. Çocuklarda genellikle rota virüsü, yetişkinlerde ise noro virüsü ve kampilobakter en yaygın sebeplerdir. Hastalık, kontamine yiyecekler veya kirli su tüketimi veya enfekte kişilerle yakın temas sonucu bulaşabilir. Tedavinin temeli, yeterli sıvı alımını sağlamaktır. Hafif veya orta dereceli vakalarda oral rehidratasyon solüsyonu yeterli olabilirken, ciddi vakalarda damar içi sıvı takviyesi gerekebilir. Mide iltihabı özellikle çocuklar ve gelişmekte olan ülkelerde yaygındır.

GASTROENTERİT ENFEKSİYONUNUN SEBEBİ NEDİR?

GASTROENTERİT



Gastroenterit, virüsler (özellikle rota virüs, noro virüs, adeno virüs ve astro virüs), Escherichia coli bakterisi ve Kampilobakter türleri gibi bulaşıcı ajanlar tarafından neden olabilir. Bununla birlikte, bulaşıcı olmayan nedenler de mide iltihabına neden olabilir, ancak viral veya bakteriyel sebepler kadar yaygın değildir. Gastroenterit, bağışıklık eksikliği olan ve nispeten düşük hijyen koşullarına maruz kalan çocuklarda daha sık görülür. Enfeksiyon riskini azaltmak için, hijyen kurallarına uymak ve enfekte kişilerle teması sınırlamak önemlidir. Gastroenteritin semptomları, genellikle bulaşıcı ajanın alındıktan 12-72 saat sonra ortaya çıkar ve ishal, kusma, mide krampı gibi belirtiler içerir. Viral enfeksiyonlar genellikle bir hafta içinde kendiliğinden iyileşirken, bazı bakteriyel enfeksiyonlar şiddetli karın ağrısıyla ilişkili olabilir ve birkaç hafta sürebilir. Gastroenteritin ciddi bir komplikasyonu sıvı kaybıdır, bu nedenle sıvı kaybının önlenmesi ve tedavisi önemlidir.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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