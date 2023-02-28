Gayrimenkul sahibi olmak artık hayal değil! Herkes konut sahibi olabilecek! BDDK vatandaşın sesini duydu, yeni kredi paketlerini açıkladı

Gayrimenkul sahibi olmak isteyen ancak birikimi olmayanlar öncelikli tercihi olan konut kredi paketleri için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kullanım oranlarını baz alarak yeni bir düzenlemede bulunduklarını açıkladı. Ev sahibi olmak vatandaşa yeni bir kapı açan bu düzenlemeden her kesimden insanın kolaylıkla yararlanması hedefleniyor.
Yeni düzenleme ile güncel satış fiyatı 5 milyon Türk Lirası altında olan sıfır daire satışlarının enerji sınıfları baz alınarak dairenin değerinin yüzde 80-90'ı oranında vatandaş kredi paketinden yararlanabilecek. Buna göre 10 milyon ve 20 milyon TL aralığında olmak üzere yüzde 60 veya 70 oranında kredi kullanımı yapılabilecek. Ek olarak 20 milyon TL üzerinde bir daire için kredi kullanmak isteyen bir vatandaşın maksimum kredi kullanım oranı yüzde 50 ile 60 arasında değişecek.
İKİNCİ EL DAİRE İÇİN KREDİ LİMİTİ NEDİR?Sıfır konut satın alımları dışında ikinci el konut satın alımları için de düğmeye basan BDDK, güncel piyasa koşullarında 1 milyon TL ve aşağısında olan konutlar için maksimum kredi kullanım yüzdesinin yüzde 90 ile sınırlandırdı. Enerji sınıfı kapsamı baz alınarak yüzde 60-70 aralığında kredi kullanım oranı ile 1 milyon - 2 milyon TL tutarında olan daireler için de kullanım yapılabilecek.
İkinci el daire satın alımlarında 2 milyon ve 5 milyon TL aralığında değişen daireler için yüzde 50-60 olarak kredi kullanılabilecek. Değeri 5 ile 10 milyon aralığında olan daireler için kredi tutarı yüzdelik oran yerine maktu olarak belirlenmiştir. Yani A sınıfı konutlar için maksimum 3 Milyon, B enerji sınıfındaki daireler için maksimum 2,75 milyon TL kredi kullanılabilecek. Bunun dışında kalan daireler için maksimum kredi kullanım tutarı 2,5 milyon TL olarak belirlenmiştir.