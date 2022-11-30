Gayrimenkul sahipleri dikkat! Bugün son gün: Ödemeyene ceza yağacak







Emlak vergisi için bugün son gün







Emlak vergisi nasıl ödenir?

Evi, arsası, tapusu olan herkesi ilgilendiriyor. Emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri için bugün son gün. İlk taksitleri Mart – Mayıs ayları arasında ödenen emlak vergisi için ikinci taksit dönemi kasım ayı itibarıyla başladı ve 30 Kasım günü sona erecek. Tapusu olan herkes belirli istisnalar dışında bu vergiyi ödemekle yükümlü.Milyonlarca gayrimenkul sahibi için son gün geldi çattı. Emlak vergisi oranı son dört yılda bir komisyonlar tarafından kararlaştırılıyor. Önceki yıl 2022 – 2025 yılları arasında geçerli olacak değerler belirlendi. Buna göre 2022 yılı için vergi artış yüzdesi yüzde 36,20 oldu.2021 yılında gayrimenkul alanların bu yıl vergilerini ödemeleri gerekiyor. 2022 yılında alınan gayrimenkullerin vergi ödemeleri ise 2023 yılında başlayacak. muafiyet kapsamı dışında olan herkesin emlak vergisini bugün ödemesi gerekiyor. 30 Kasım tarihi geçtikten sonra yapılan ödemeler hem faizli hem de cezalı olarak ödenecek. Bu nedenle gayrimenkul sahiplerinin herhangi bir cezayla karşılaşmamaları için gün içerisinde ödeme yapmaları gerekiyor.Emlak vergileri, gayrimenkulün bulunduğu belediyeye başvuru yapılarak havale yapılarak ya da e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Emlak vergisi taksitinin ne kadar olduğunu öğrenmek isteyen yükümlüler, e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra arama kutucuğuna “ Emlak vergisi sorgulama “ yazacaklar ve burada ödemeleri gereken tutar görünecektir. , Emlak vergisi ödemeleri 30 Kasım (bugün) günü itibarıyla son bulacak. Henüz ödemelerini yapmamış kişiler için son saatler yaklaşıyor.