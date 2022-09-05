EKONOMİ
05 Eylül 2022 - 14:40

Gayrimenkul satışları 2 milyonu aştı

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Toplam gayrimenkul satışları Ağustos sonu itibarı ile 2 milyon 22 bin 842 oldu" dedi.

EKONOMİ
05 Eylül 2022 - 14:40
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Gayrimenkul satışları 2 milyonu aştı


Toplam gayrimenkul satışları Ağustos sonu itibarı ile 2 milyon 22 bin 842 oldu. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Geçen yılın aynı döneminde satışlar 1 milyon 800 bin seviyesinde iken, Türkiye genelinde yılın ilk sekiz ayında toplam satışlar 2 milyon 22 bin 842 oldu. Bu işlemlerden geçen döneme göre ise yaklaşık iki kat yani 24 milyar 480 milyon 235 bin 786 lira tapu harcı geliri ele geçirildi. En çok satış yapılan il 269 bin 788 satış ile İstanbul oldu. 8 milyar 159 milyon satış harç geliri elde ettikleri İstanbul zirvedeki yerini korudu. İkinci sırada yer alan Ankara'da Bu dönemde 138 bin 385 satış işlemi yapılırken, satış harcı geliri ise yaklaşık 2 milyar 78 milyon lira oldu. İzmir'de de ilk 8 ayda 111 bin 531 gayrimenkul satışı gerçekleşirken, ele geçirilen satış harcı 1 milyar 591 milyon lira oldu” dedi.

"İşyeri kiralarında artışlar devam ediyor"
TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verilerine de değinen Özelmacıklı, “Konut kiralarında getirilen sınırlamalar iş yerlerinde uygulanmıyor. Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksleri çerçevesinde on iki aylık ortalama artış yüzde 54,69 olarak gerçekleşti. Buna göre örneğin kirası 10 bin TL olan bir işyerinin yeni dönem kirası 15 bin 469 TL olacak” diyerek konuşmasını belirtti.



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