GÜNDEM
16 Mayıs 2023 - 20:15

Gazeteci Fatih Altaylı Habertürk'e veda etti!

Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk'ten ayrıldığını duyurdu. Altaylı, ayrılığını "Beni katlanan herkese teşekkür ederim" başlıklı bir paylaşımla duyurdu.

GÜNDEM
16 Mayıs 2023 - 20:15
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Gazeteci Fatih Altaylı Habertürk’e veda etti!


Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk'ten ayrıldığını açıkladı. Son köşe yazısı paylaşan Altaylı, paylaşımında "Bundan sonra kimseye medya patronu diyecek gücüm yok" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Fatih Altaylı Habertürk’e veda etti



Altaylı, özellikle seçim döneminde sergilediği düşmanca tavır nedeniyle hükümet kontrolündeki "trollerin" hedefi oluyor. Altaylı'nın veda yazısında yer alan notta, "Bundan sonra kimseye medya patronu diyemem. Saygı duyduğum kimseyle tanışmadım. Ama bir süre sonrasında fatihaltayli.com .tr'de yazmaya devam etmeyi planlıyorum. Sonra bakarız."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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