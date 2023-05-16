Gazeteci Fatih Altaylı Habertürk’e veda etti!













Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk'ten ayrıldığını açıkladı. Son köşe yazısı paylaşan Altaylı, paylaşımında "Bundan sonra kimseye medya patronu diyecek gücüm yok" ifadelerini kullandı.Altaylı, özellikle seçim döneminde sergilediği düşmanca tavır nedeniyle hükümet kontrolündeki "trollerin" hedefi oluyor. Altaylı'nın veda yazısında yer alan notta, "Bundan sonra kimseye medya patronu diyemem. Saygı duyduğum kimseyle tanışmadım. Ama bir süre sonrasında fatihaltayli.com .tr'de yazmaya devam etmeyi planlıyorum. Sonra bakarız."