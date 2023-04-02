Gazeteci Fatih Portakal safını belli etti! 'Oyum net' diyerek kime oy vereceğini duyurdu: Her gün haber yapıyordu..







"BENİM OYUM NET"







YSK, 14 Mayıs 2023 Pazar tarihinde düzenlenecek olan cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvike için cumhurbaşkanı adaylarını Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'ı alfabetik sırayla duyurdu. Seçime iki aydan az bir süre kala Altılı Masa partilerinden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sözcü TV'de Fatih Portakal'ın sorularına yanıt everdi. Davutoğlu ile yaptığı sohbette Fatih Portakal oyunun kimden yana olacağını net bir şekilde ortaya koydu.Gazeteci Fatih Portakal, Gelecek Partisi genel başkanı Ahmet Davutoğlu'nun konuk olduğu bir programda Davutoğlu'na, "Değişim istiyorum. Söylüyorum zaten ben mutlak değişim istiyorum. Size vereceğim. Benim oyum net” dedi. Böylelikle Portakal seçimlerde Kılıçdaroğlu’ndan yana oyunu kullanacağını açıkladı.