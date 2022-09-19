YAŞAM
19 Eylül 2022 - 20:12

Gazeteci Latif Şimşek'i darp eden şüpheliye 5 yıla kadar hapis talebi

Katıldığı televizyon programında yaşanan tartışma sonrası gazeteci Latif Şimşek'i darp eden ve tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli Emrah Topal hakkındaki soruşturma sona erdi. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin 3 ayrı suçtan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulunuldu.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 20:12
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Gazeteci Latif Şimşek’i darp eden şüpheliye 5 yıla kadar hapis talebi


Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 6 Ağustos günü katıldığı televizyon programında bir diğer konuk gazeteci Latif Şimşek ile tartışmıştı. Yayın sırasında sinirlenen Enginyurt, yerinden kalkarak Şimşek'in üzerine yürümüştü ve yaşanan tartışma nedeniyle yayına ara verilmişti. Tartışma Bu arada devam ederken, Cemal Enginyurt ile birlikte kanala gelen ve resmi bir görevi bulunmayan şüpheli Emrah Topal ise Şimşek'i darp etmişti ve şüpheli Emrah Topal çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sona erdi. Hazırlanan iddianamede, olay anında diğer program konuklarının tarafları sakinleştirmeye çalıştığı, Bu arada şüpheli Emrah Topal'ın müşteki Latif Şimşek'i yumruk ve tokat atmak suretiyle darp ettiği kaydedildi.



Öfkesine yenik düşmüş

İddianamede, şüpheli Emrah Topal'ın alınan ifadesinde olay anında aşırı tahrik edildiği ve öfkesine yenik düşmesi sonucu müştekiye fiziki müdahalede bulunduğunu söylediği aktarıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Emrah Topal'ın ‘basit yaralama', ‘tehdit' ve ‘hakaret' suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulunuldu.

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