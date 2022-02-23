GÜNDEM
23 Şubat 2022 - 12:44

Gazeteci Metin Özkan, bir kadının çantasından dolar çaldığını gösteren görüntüleri reddetti!

Gazeteci Metin Özkan'ın bir restoranda Ufuk Enginler isimli bir kadının çantasından 700 dolar çaldığı öne sürüldü. Güvenlik kameralarında Özkan'ın çantaya doğru elini uzattığı görülürken, basın açıklaması yapan Özkan görüntülerin montaj olduğunu söyledi.

GÜNDEM
23 Şubat 2022 - 12:44
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Gazeteci Metin Özkan, bir kadının çantasından dolar çaldığını gösteren görüntüleri reddetti!
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında İstanbul  Kemerburgaz Göktürk'te bulunan Masterchef restoranında 10 kişilik bir grupla yemeye giden gazeteci Metin Özkan, grubun içerisinde yer alan Ufuk Enginler isimli bir kadının çantasından para aldığı öne sürüldü.








Restorana ait güvenlik kameraları görüntüleri incelendiğinde ise Özkan'ın parasının çalındığını iddia eden kadının çantasına doğru elini uzattığı görülüyor.



Gündeme bomba gibi düşen görüntülerin hemen ardından bir açıklama yapan gazeteci Metin Özkan, görüntülerin montaj olduğunu öne sürerken kendisine iftira atıldığını söyledi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak açıklamalarda bulunan Özkan, hem kendisine hem de devlete düşman bazı kirli ellerin kurguladığı görüntülerin kamuoyuna sunulduğunu ifade etti.



Olayın tamamen saçma sapan bir montaj olduğunu vurgulayan Metin Özkan, kendisini bu şekilde susturamayacaklarını ve avukatlarının konuyla ilgili gerekli işlemleri başlattıklarını aktardı.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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