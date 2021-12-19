Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın ses teknikerini tokatlama görüntülerine tepkiler çığ gibi!













Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı vesilesiyle kente giden ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile canlı yayında bir röportaj yapan gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın, canlı yayın sırasında ses ayarlarını yapmaya çalışan İhlas Haber Ajansı (İHA) personeli Ahmet Demir'e tokat attığı görüntüler sosyal medyada yayınlandı.O anlar kameralara saniye saniye yansırken, Fatma Şahin'in de tepkisiz kalarak konuşmasına devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.Canlı yayının devam ettiği sırada Muharrem Sarıkaya'nın mikrofonunda bir arıza oluşması sonrası Sarıkaya, stüdyoya gelen İHA'nın ses teknikeri Ahmet Demir'i tokatlayarak geri gönderdi. O anların kamera görüntüleri ise daha sonra sosyal medya hesaplarından paylaşılmaya başlandı. Görüntülerin yayınlanması sonrası bütün eleştiri oklarının çevrildiği Muharrem Sarıkaya, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve kamuoyundan özür diledi.Gazeteci Muharrem Sarıkaya, büyük tepki toplayan olay sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda canlı yayın sırasında art arda gelen teknik aksaklıklardan dolayı bir an kontrolünü kaybettiğini ve yapmaması gereken bir hareketi yaparak hem kendisine hem de temsil ettiği kuruma yakışmayan bir davranış sergilediğini söyledi. Sarıkaya mesajının devamında yayın biter bitmez İHA kameramanı Ahmet Demir'den ve o sırada orada bulunan İHA Bölge Müdürü Orhan Akın'dan ayrı ayrı özür dilediğini ifade etti.