YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 20:40

Gazeteciler Malazgirt'te Çıkarma Yaptı

Muş’un Malazgirt ilçesine gelen Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (AYGAD) üyeleri 30 gazeteci, ilçenin tarihi mekanlarını gezerek Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın’dan ilçenin tarihi, kültürü hakkında bilgiler aldılar.

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 20:40
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Gazeteciler Malazgirt'te Çıkarma Yaptı


Muş'un Malazgirt ilçesine gelen Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (AYGAD) üyeleri 30 gazeteci, ilçenin tarihi mekanlarını gezerek Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'dan ilçenin tarihi, kültürü hakkında bilgiler aldılar.


Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı ile geliştirilen Kültür ve Sanat Haberciliği projesinin ardından Kültür Gezilerine başlayan Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (AYGAD) gezilerinin 3.'sünü Doğu Anadolu Bölgesine gerçekleştiren gazetecilerin son durağı Malazgirt ilçesi oldu. 30 kişinin katıldığı ve Amasya'dan başlayan Doğu kültür gezisi Erzurum, Pasinler, Ardahan, Doğubayazıt ve Van'ın ardından Anadolu'nun kapısının açıldığı Malazgirt'te son buldu.




Malazgirt belediyesi başkanı Cengiz Altın ile Millet Bahçesinde kahvaltıda bir arayan gelen gazeteciler, tarihi Malazgirt ilçesinde geldikleri için çok heyecanlı olduklarını belirttiler.


Sabah kahvaltısı sonrası Tarihi Malazgirt ilçesinin tarihi mekanlarını gezen gazeteci grubu Malazgirt ilçesindeki ziyaretleri organize eden başta Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'a, KYK yurt müdürü Ömer Özbey, İMSİYAD Kurucu Başkanı Metin Haymana'ya, BAŞİDER Başkanı Ergin Kaya'ya, 1071 Malazgirtspor Kulübü Başkanı Ismail Türeli'ye, Malazgirt Oteli Müdürü Ecevit Yaman'a, gazeteciler Atilla Demir ve Veysel Eşin'e teşekkür ediyoruz dediler.

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Haber Editörü
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