GÜNDEM
29 Ekim 2022 - 20:41

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti 99 yaşında!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti 99. yaşını kutluyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de sevinçle ve coşkuyla kutlanıyor.

GÜNDEM
29 Ekim 2022 - 20:41
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti 99 yaşında!


Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde başlatılan Cumhuriyet hareketi, TBMM’nin 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i ilan etmesiyle taçlandı. Türk tarihinde yeni bir tarihin başlangıcı olan bu gün, takvimlerde 99. yıldönümünü kutluyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yıkılmaya yüz tutmuş ve işgal altındaki ülke bağımsızlığına kavuşup yeni bir vizyona sahip olurken, “ Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir “ sözü de devlet yönetiminin temelini oluşturuyor.

Cumhuriyetimizin 99. yıldönümü kutlu olsun!



Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmasıyla başlayan bağımsızlık mücadelesi, hem Türk milletinin hem de Türk askerinin zaferi ile Türkiye’ye cumhuriyeti getirdi. 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması ile yeni Türk devletinin varlığı kabul edilirken, ikinci dönem TBMM'nin toplanmasından 2 ay sonra 13 Ekim 2023’te Ankara, Türkiye’nin hem hükümet merkezi hem de başkenti oldu.

Bu gelişmeler ışığında artık yeni Türk devletinin yeni başkanının seçilmesi gerekiyordu. O güne kadar devlet başkanlığı görevi TBMM Başkanı olarak Mustafa Kemal Atatürk tarafından yürütüldü. Bu sırada bazı yabancı ülkeler de Lozan Antlaşması’nın onayı için Türkiye’deki yeni devlet rejiminin daha belirgin şekilde belirlenmesini istiyordu.

27 Ekim 1923 tarihinde İcra Vekilleri Heyetinin istifa etmesi ve yeni bir kabine oluşturulmaması artık yeni bir çözümü gerektiriyordu.

“Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz “

Mustafa Kemal Atatürk, 28 Ekim 1923 gününe kadar yeni bir hükümetin kurulmaması üzerine Çankaya Köşkü’ne İsmet Paşa, Ali Fuat Paşa, Halit Paşa ve Kemalettin Sami Bey’i davet etti. Eşi Latife Hanım’a hazırlattığı sofrada “ Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz “ diyen Atatürk, kısa bir programın ardından verdiği talimatların uygulanışını göreceklerini söyledi.

TBMM’de yapılan konuşmaların ardından 158 üyenin oyuyla Cumhuriyet’in ilanı kabul edildi. 1921 Anayasası’nın bazı maddelerini değiştiren Atatürk, “Türkiye devletinin hükümet şekli cumhuriyettir” hükmünü ekledi. Böylelikle yeni Türk devletinin yönetim şekli tüm gerçekliği ile ismini almış oldu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99.yılı tüm Türkiye’de sevinçle karşılanıyor. 100’üncü yılın arifesindeki kutlama programları 81 ilde devam ediyor. Başkentteki resmi kutlama programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı sabah Anıtkabir’i ziyaret etti. Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakılıp Anıtkabir Özel Defteri imzalandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etmeye başladı.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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