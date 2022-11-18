YAŞAM
18 Kasım 2022 - 22:40

Gaziantep 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman? Gaziantep TOKİ kura çekimi tarihleri

TOKİ kura çekilişlerinin başlamasıyla beraber vatandaşlar il il kura çekim tarihlerini araştırmaya başlandı. Bu kapsamda Gaziantep TOKİ kura çekiliş tarihi de araştırılan iller arasında yer alıyor. Peki, TOKİ Gaziantep kuraları ne zaman çekilecek? İşte, konuyla ilgili tüm detaylar...

YAŞAM
18 Kasım 2022 - 22:40
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Gaziantep 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman? Gaziantep TOKİ kura çekimi tarihleri


Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesi olan 2022 TOKİ projesinde 2+1 ve 3+1 konutların sahipleri kura çekilişiyle belirlenecek. 7 Kasım tarihinde başlayan TOKİ kura çekilişleri Aralık ayının sonuna kadar devam edecek.

GAZİANTEP TOKİ KURA ÇEKİMİ HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

D. Anadolu Bölgesindeki TOKİ konutlarının kura çekimleri başlatıldı. Bu kapsamda Gaziantep TOKİ kuraları 18-23 Kasım'da  yapılacak.

TOKİ GAZİANTEP PROJE BÖLGELERİ



Araban: 150

Islahiye 6. Etap: 374

Karkamış: 50

Nizip: 750

Nurdağı: 200

Oğuzeli: 200

Şahinbey: 4200

Şehitkamil: 4000

Yavuzeli: 100 olacak şekilde toplam 10.024 konut yapılacaktır.

 gaziantep toki kura

TOKİ KURA ÇEKİMLERİ HANGİ TARİHTE SON BULACAK?

2023 yılının birinci çeyreğine kadar konut ve arsaların kura çekimlerinin tamamlanması hedefleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, etaplara göre yapılacak projelerin kura çekimlerinin 2023 yılı Mart ayında biteceği bilgisini verdi.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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