Gaziantep 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman? Gaziantep TOKİ kura çekimi tarihleri

Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesi olan 2022 TOKİ projesinde 2+1 ve 3+1 konutların sahipleri kura çekilişiyle belirlenecek. 7 Kasım tarihinde başlayan TOKİ kura çekilişleri Aralık ayının sonuna kadar devam edecek.
GAZİANTEP TOKİ KURA ÇEKİMİ HANGİ TARİHTE YAPILACAK?D. Anadolu Bölgesindeki TOKİ konutlarının kura çekimleri başlatıldı. Bu kapsamda Gaziantep TOKİ kuraları 18-23 Kasım'da yapılacak.
TOKİ GAZİANTEP PROJE BÖLGELERİ
Araban: 150 Islahiye 6. Etap: 374 Karkamış: 50 Nizip: 750 Nurdağı: 200 Oğuzeli: 200 Şahinbey: 4200 Şehitkamil: 4000 Yavuzeli: 100 olacak şekilde toplam 10.024 konut yapılacaktır.