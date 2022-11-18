Gaziantep 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman? Gaziantep TOKİ kura çekimi tarihleri







GAZİANTEP TOKİ KURA ÇEKİMİ HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

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TOKİ KURA ÇEKİMLERİ HANGİ TARİHTE SON BULACAK?

Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesi olan 2022 TOKİ projesinde 2+1 ve 3+1 konutların sahipleri kura çekilişiyle belirlenecek. 7 Kasım tarihinde başlayan TOKİ kura çekilişleri Aralık ayının sonuna kadar devam edecek.D. Anadolu Bölgesindeki TOKİ konutlarının kura çekimleri başlatıldı. Bu kapsamda Gaziantep TOKİ kuraları 18-23 Kasım'da yapılacak.Araban: 150 Islahiye 6. Etap: 374 Karkamış: 50 Nizip: 750 Nurdağı: 200 Oğuzeli: 200 Şahinbey: 4200 Şehitkamil: 4000 Yavuzeli: 100 olacak şekilde toplam 10.024 konut yapılacaktır.2023 yılının birinci çeyreğine kadar konut ve arsaların kura çekimlerinin tamamlanması hedefleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, etaplara göre yapılacak projelerin kura çekimlerinin 2023 yılı Mart ayında biteceği bilgisini verdi.