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11 Eylül 2022 - 21:59

Gaziantep FK, galibiyeti uzatmada kaçırdı!

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, Hatay Stadyumu'nda Ümnraniyespor'u ağırladı. Karşılaşmanın 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

SPOR
11 Eylül 2022 - 21:59
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Gaziantep FK, galibiyeti uzatmada kaçırdı!


Maçtan dakikalar 

2. dakikada Hanousek'in geri pasında Djilobodji topu kontrol edemeyince araya girerek topu alan Geraldo'nun şutunda kaleci Güray gole müsaade etmedi.



24. dakikada sol kanattan Oğuz'un kullandığı serbest atışta, ön direkte Avounou'nun kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

30. dakikada ceza sahasına sokulan Geraldo'nun vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topla ceza sahası dışında buluşan Kartal'ın şutunu kaleci Günay güçlükle çeldi.

32. dakikada sağ kanattan ceza sahasına hızla giren Geraldo pasında Serkan gelişine sert vurdu kaleci Günay bu pozisyonda oldukça verimli geçiren oldu.

38. dakikada soldan ceza sahasına giren Avounou'nun pasında penaltı noktası üzerinde Oğuz'un sert şututop üstten direkten geri döndü.

56. dakikada Glumac ceza sahası içinde Kitsiou'ya faul yapınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

59. dakikada beyaz noktanın başına geçen Maxim meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

64. dakikada Avounou'nun soldan ortasında ceza sahası içinde Umut Nayir'in kafa vuruş kaleci Günay'da kaldı.

84. dakikada Del Valle'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Umut Nayir'in kafa vuruşunu kaleci Günay kurtardı.

90. dakikada Onur soldan ceza sahasına doğru girdi, Markovic'in müdahalesi ile yerde kalınca hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Mrsic topu filelere yolladı. 1-1

Stat: Hatay
Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

Gaziantep FK: Günay, Hanousek, Djilobodji, Ertuğrul, Kitsiou (Ömürcan Artan dk. 70), Mustafa, Jevtovic (Luka Stankovski dk. 85 ?) Abdulkadir, Sagal (Markovic dk. 70), Maxim, Figueiredo (Mirza Cihan dk. 85 ?)
Yedekler: Mustafa Bozan, Arda Kızıldağ, Alin Tosca, Halil İbrahim Pehlivan, Furkan Soyalp, Tomas Pekhart
Teknik Direktör: Erol Bulut

Ümraniyespor: Orkun, Lenjani (Adel Bettaieb dk. 84 ?), Glumac, Sackey, Kartal, Oğuz (Antonio Mrsic dk. 84), Avounou (Yonathan del Valle dk. 76), Gheorghe (Metehan Mimaroğlu dk. 62), Serkan, Geraldo (Onur Ayık dk. 62), Umut
Yedekler: Anıl Demir, Mert Yılmaz, Mustafa Eser, Onur Atasayar, Fatih Yiğit Şanlitürk,
Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Maxim (dk. 59) (Gaziantep FK), Mrsic (dk. 90 pen.) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Kitsiou, Djilobodji, Lazar Markovic (Gaziantep FK), Sackey, Avounou, Yonathan del Valle (Ümraniyespor)

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