SPOR
19 Eylül 2022 - 10:27

Gaziantep FK'nın bulunduğu Trabzon-İstanbul uçağında kavga çıktı

Dün akşam Trabzon-İstanbul seferini yapan ve Gaziantep FK kafilesinin de yer aldığı uçakta kavga çıktı. Uçağın kalkış öncesi apronda beklediği sırada yaşananlar nedeniyle pilot tarafından polis çeğrılırken, uçakta bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bordo-mavili oyuncu Yusuf Yazıcı da olayı yatıştırmaya çalıştı.

SPOR
19 Eylül 2022 - 10:27
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Gaziantep FK'nın bulunduğu Trabzon-İstanbul uçağında kavga çıktı


Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK, Trabzon'da karşılaştı. Konuk ekip, müsabakada 2-0 öne geçmesine rağmen ev sahibi bordo-mavililer mücadeleden 90+8'de bulduğu golle 3-2 galip ayrıldı. Karşılaşma sonrası milli ara nedeniyle takımların futbolcularına izin vermesi nedeniyle İstanbul'a giden Gaziantep FK kafilesi, bordo-mavili taraftarlar ile aynı uçakla İstanbul'a gitmek için uçağa bindi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ve bordo-mavili taraftarların da bulunduğu uçak saat 20.35'de İstanbul'a hareket edecekti. Bazı taraftarlar, Gazianetp FK oyuncuları ve Teknik Direktör Erol Bulut'a; 'yatsana Erol Bulut, yatsana' denilerek sözlü sataşmada bulunuldu. Bunun üzerine tartışma çıkarken, tartışma bir müddet sonra büyüyerek kavgaya döndü.



Bir yolcunun acil çıkış kapısı butonuna basması üzerine pilot kabininden çıkarak butona basan yolcuyu uçaktan indirmek isteyince tartışma daha da büyüdü. Uçağa polis ekipleri çağırıldı. Yaşananalardan dolayı tedirgin olan bir kadın yolcu ise küçük çocuğunun korkması üzerine tartışmayı çıkaranlara yüksek sesle bağırdı.

Ahmet Ağaoğlu ve Yusuf Yazıcı, yolcuları sakinleştirmek için büyük bir çaba harçadı. Yaşanan tartışmaların ardından uçak 1 saat rötarlı olarak İstanbul'a hareket etti.

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