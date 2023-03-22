Gaziantep’in Maxim için istediği bonservis ücreti belli oldu













Antep, Maxim için kararını verdi

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde büyük yara alan şehirlerimizden birinin takımı olan Gaziantep FK, alınan karar doğrultusunda ligden çekilmişti.Ligden çekilen Gaziantep’de birçok oyuncu takımdan ayrılırken, TFF’nin kararıyla birlikte de bu oyuncular yabancı statüsünde sayılmadı.Beşiktaş’ta bu doğrultuda Gaziatep FK’nın Rumen yıldızı Alexandru Maxim’i kadrosuna katarken, yapmış olduğu bu hamle büyük ses getirmişti.Siyah beyazlılarda sezon sonuna kadar nasıl bir performans sergileyeceği merakla beklenen Maxim, sahaya çıktığı ilk karşılaşmalarda etkileyici bir performans ortaya koymayı başarmıştı. Beşiktaş yönetimi ve teknik ekibi Maxim’in bonservis ücretinin alınmasına sıcak bakarken özellikle de Şenol Güneş’in Rumen futbolcunun bonservisinin alınmasında ısrarcı olduğu konuşuluyordu. Maxim’e Beşiktaş’ın duyduğu ilginin ardından bonservis ücreti konusunda bir karar alan Gaziantep yönetiminin oyuncusunun takımdan ayrılması için en az 4-5 Milyon Euro bandında bir teklif kabul edeceği iddia edildi.