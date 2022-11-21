GÜNDEM
21 Kasım 2022 - 13:34

Gaziantep Karkamış ateş hattında: İkinci roketli saldırı sivilleri hedef aldı! 2 ölü 6 yaralı..

Suriye'nin Ayn Al Arab bölgesine PKK/YPG'li teröristler tarafından Gaziantep Karkamış'a 5 roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

GÜNDEM
21 Kasım 2022 - 13:34
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Gaziantep Karkamış ateş hattında: İkinci roketli saldırı sivilleri hedef aldı! 2 ölü 6 yaralı..


Suriye'nin Ayn Al Arab bölgesine PKK/YPG'li teröristler tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine füze saldırısı düzenlendi. Teröristlerin attığı beş roket yerleşim yerlerini vurdu. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Saldırıda ölenlerin birinin öğretmen olduğu öğrenilirken birisinin de öğrenci olduğu bildirildi. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ROKET LİSE, EVLERE VE BİR TIR'A İSABET ETTİ

Gaziantep Karkamış roketli saldırı

YPG/PKK terör örgütü mensupları tarafından ateşlenen 5 roket ilçe merkezinde faaliuet gösteren bir lise ve iki eve, Karkamış sınır kapısı yakınında bir kamyona isabet etti. Olayın meydana gelmesinin hemen ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Roketin düştüğü bölgede inceleme başlatıldı.



Gaziantep Valisi Davut Gül, meydana gelen roketli saldırı hakkında bir açıklama yaptı. Vali Gül, açıklamasında erör örgütü tarafından Fırat nehrinin doğusundan Karkamış ilçe merkezine doğru 5 havan/füze atıldı. Sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırı sırasında; 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 2'si ağır olmak üzere 6 yurttaşımız yaralandı" diye konuştu.

TERÖRİSTLERİN OLDUKLARI NOKTALAR ATEŞ ALTINDA

Gaziantep Karkamış roketli saldırı

Saldırının ardından ordu tarafından teröristlerin hedef alındığı noktalara obüs ve çok sayıda roketatar ile sınırda konuşlandırıldı. Teröristlerin attığı roketlerin sınırın ötesindeki Cerablus kasabasındaki yerleşim birimlerini vurduğu biliniyor.

Diğer taraftan Gaziantep Valisi Davut Gül ve diğer ilgililerin bölgeye doğru hareket ettikleri bildirildi.

Gaziantep Karkamış roketli saldırı

ROKET DÜN GECE DE FIRLATILDI

TSK'nın Pençe Kılıç Harekatı'nda ağır darbe vuran terör örgütü, dün gece Kilis'in Öncüpınar sınır kapısına füze saldırısı düzenledi. Saldırıda bir asker ve yedi polis yaralandı. Aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu yaralılar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesinde tedai altına alındı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, hastanede yaralıları ziyaret etti. Bu arada, saldırının ardından çok sayıda zırhlı aracın kapıdan geçtiği görüldü ve Kilis semalarında savaş uçakları görüldü.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
﻿Taksim patlamasında yeni gelişme! Hain terör saldırısında parmağı olan 2 kişi daha tutuklandı!
﻿Taksim patlamasında yeni gelişme! Hain terör saldırısında parmağı olan 2 kişi daha tutuklandı!
Bakan Nebati’den sert sözler! Nureddin Nebati, soruşturma hakkında konuştu
Bakan Nebati’den sert sözler! Nureddin Nebati, soruşturma hakkında konuştu
Erşan Kuneri dizisinde sigara ve alkole özendirdiği iddia edilen Cem Yılmaz'a suç duyurusu!
Erşan Kuneri dizisinde sigara ve alkole özendirdiği iddia edilen Cem Yılmaz'a suç duyurusu!
EYT yasasında yeni karar! Emeklilik tarihi öne çekiliyor! Kayıp sigorta günlerine dikkat
EYT yasasında yeni karar! Emeklilik tarihi öne çekiliyor! Kayıp sigorta günlerine dikkat
Duayen spor yorumcusu Hıncal Uluç aramızdan ayrıldı!
Duayen spor yorumcusu Hıncal Uluç aramızdan ayrıldı!
TOKİ il il kura tarihleri açıklandı! Bakan Kurum duyurdu: Bu iller için kura heyecanı başlıyor
TOKİ il il kura tarihleri açıklandı! Bakan Kurum duyurdu: Bu iller için kura heyecanı başlıyor
Son Haberler
Yoğun bakıma alınmıştı: Türk basınının usta ismi Hıncal Uluç, yaşamını yitirdi!
Yoğun bakıma alınmıştı: Türk basınının usta ismi Hıncal Uluç,...
Trabzonspor'un Onur Bulut aşkı yeniden alevlendi! Yönetim Onur'un transferi için Kayserispor ile görüşmelere başladı
Trabzonspor'un Onur Bulut aşkı yeniden alevlendi! Yönetim Onur'un transferi...
2023 yılında sosyal desteğe büyük zam! Bakanlık şartları taşıyan herkese karşılıksız veriyor! Bu fırsatı kaçırmayanlara 4 ay için 2.058 lira ödeme yapılacak
2023 yılında sosyal desteğe büyük zam! Bakanlık şartları taşıyan...
Göztepe'de flaş gelişme! Tecrübeli futbolcu Emre Çolak takımdan ayrıldı
Göztepe'de flaş gelişme! Tecrübeli futbolcu Emre Çolak takımdan...
İran'da protestoya katılan oyuncular tek tek gözaltına alınıyor!
İran'da protestoya katılan oyuncular tek tek gözaltına alınıyor!
Misafir sofralarının aranan lezzeti! Evde kebap yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Pratik tepsi kebabı ve malzemeleri
Misafir sofralarının aranan lezzeti! Evde kebap yapmak hiç bu kadar...
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde beklenmedik ayrılık! Onur Tan'ın bir sonraki projesi Kurtlar Vadisi mi olacak? Onur Tan'ın yeni durağı belli oldu
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde beklenmedik ayrılık! Onur Tan'ın...
Goldman Sachs'dan yeni dolar analizi: Önümüzdeki 3 ila 6 ay içinde zirveye çıkacak!
Goldman Sachs'dan yeni dolar analizi: Önümüzdeki 3 ila 6 ay içinde...
Ünlü isimlerin yılbaşı konser ücretleri yok artık dedirtti! Listenin başında Tarkan var!
Ünlü isimlerin yılbaşı konser ücretleri yok artık dedirtti! Listenin...
Survivor'dan nikah masasına uzanan yolculuk! İlayda Şeker ve İsmail Balaban nikah masasına oturdu!
Survivor'dan nikah masasına uzanan yolculuk! İlayda Şeker ve İsmail...
MEB düğmeye bastı! Siber ve akran zorbalığında yeni dönem başlıyor! İlkokuldan liseye tüm okullarda hemen uygulamaya geçilecek
MEB düğmeye bastı! Siber ve akran zorbalığında yeni dönem başlıyor!...
Camdaki Kız dizisinde dengeler değişiyor! Nalan'ın gözü bir açıldı pir açıldı! Bu saatten sonra olacakları Koroğlu ailesi düşünsün
Camdaki Kız dizisinde dengeler değişiyor! Nalan'ın gözü bir açıldı...
Kış aylarında zayıflayan bağışıklığı güçlendirmek çok kolay! Her gün yanından geçtiğimiz bu iki ürün adeta bağışıklık savaşçıları! Faydalarını duyunca koşa koşa gidip alacaksınız
Kış aylarında zayıflayan bağışıklığı güçlendirmek çok kolay!...
40 yaş üstü kişilerin bu besinleri tüketmesi gerekiyor! Hücrelerin çoğalmasını ve yenilenmesini sağlayan besinler
40 yaş üstü kişilerin bu besinleri tüketmesi gerekiyor! Hücrelerin...
Kimler kadroya alınacak? Merakla bekleniyordu! O yasa teklifi meclise sunuldu
Kimler kadroya alınacak? Merakla bekleniyordu! O yasa teklifi meclise...