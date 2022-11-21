Gaziantep Karkamış ateş hattında: İkinci roketli saldırı sivilleri hedef aldı! 2 ölü 6 yaralı..







ROKET LİSE, EVLERE VE BİR TIR'A İSABET ETTİ











TERÖRİSTLERİN OLDUKLARI NOKTALAR ATEŞ ALTINDA





ROKET DÜN GECE DE FIRLATILDI

Suriye'nin Ayn Al Arab bölgesine PKK/YPG'li teröristler tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine füze saldırısı düzenlendi. Teröristlerin attığı beş roket yerleşim yerlerini vurdu. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Saldırıda ölenlerin birinin öğretmen olduğu öğrenilirken birisinin de öğrenci olduğu bildirildi. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.YPG/PKK terör örgütü mensupları tarafından ateşlenen 5 roket ilçe merkezinde faaliuet gösteren bir lise ve iki eve, Karkamış sınır kapısı yakınında bir kamyona isabet etti. Olayın meydana gelmesinin hemen ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Roketin düştüğü bölgede inceleme başlatıldı.Gaziantep Valisi Davut Gül, meydana gelen roketli saldırı hakkında bir açıklama yaptı. Vali Gül, açıklamasında erör örgütü tarafından Fırat nehrinin doğusundan Karkamış ilçe merkezine doğru 5 havan/füze atıldı. Sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırı sırasında; 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 2'si ağır olmak üzere 6 yurttaşımız yaralandı" diye konuştu.Saldırının ardından ordu tarafından teröristlerin hedef alındığı noktalara obüs ve çok sayıda roketatar ile sınırda konuşlandırıldı. Teröristlerin attığı roketlerin sınırın ötesindeki Cerablus kasabasındaki yerleşim birimlerini vurduğu biliniyor. Diğer taraftan Gaziantep Valisi Davut Gül ve diğer ilgililerin bölgeye doğru hareket ettikleri bildirildi.TSK'nın Pençe Kılıç Harekatı'nda ağır darbe vuran terör örgütü, dün gece Kilis'in Öncüpınar sınır kapısına füze saldırısı düzenledi. Saldırıda bir asker ve yedi polis yaralandı. Aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu yaralılar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesinde tedai altına alındı. Kilis Valisi Recep Soytürk, hastanede yaralıları ziyaret etti. Bu arada, saldırının ardından çok sayıda zırhlı aracın kapıdan geçtiği görüldü ve Kilis semalarında savaş uçakları görüldü.